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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Лацио
Эмполи - Лацио: обзор матча 29 ноября 2015
Эмполи
29.11.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
5'
Л. Тонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Лацио
Желтая карточка
М. Пуччарелли
90'
74'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Р. Крунич
69'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
М. Ливайя
64'
57'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
С. Милинкович-Савич
57'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ш. Раду
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Сапонара
54'
Желтая карточка
Л. Тонелли
33'
Желтая карточка
М. Ливайя
28'
Желтая карточка
Л. Паредес
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тонелли
Пас отдал
Л. Паредес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
21
Коста
26
Тонелли
16
Лорини
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
10
Ливайя
7
Маккароне
4-5-1
22
Маркетти
8
Баста
26
Раду
33
Маурисио
29
Худт
87
Кандрева
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
20
Джорджевич
10
Ливайя
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
10
Ливайя
17
Сапонара
33
Крунич
33
Крунич
17
Сапонара
Крунич
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
Крунич
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
7
Андерсон
20
Милинкович-Савич
26
Раду
11
Клозе
11
Клозе
26
Раду
20
Джорджевич
21
Матри
21
Матри
20
Джорджевич
Остались в запасе
Эмполи
Лацио
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эмполи - Лацио
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Карло Кастеллани
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