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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Эмполи
Лацио - Эмполи: обзор матча 17 апреля 2016
Лацио
17.04.2016, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
6'
А. Кандрева (П)
44'
О. Онази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Эмполи
90'
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
Замена
Д. Баста
️️️️
Патрик
84'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
71'
68'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Л. Паредес
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Б. Кейта
63'
59'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
А. Пью
ГОЛ! 2:0!
О. Онази
Пас отдал
М. Клозе
44'
Желтая карточка
М. Пароло
30'
Желтая карточка
Л. Билья
28'
Желтая карточка
Б. Кейта
27'
19'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
В. Лорини
6'
Желтая карточка
У. Чосич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кандрева
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
24
Алессандро Пью
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
47
Лука Джермони
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Эмполи
12
Габриэль Мели
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
3-5-2
22
Маркетти
19
Джентилетти
4
Патрик
29
Худт
19
Лулич
12
Онази
6
Билья
16
Пароло
87
Кандрева
11
Клозе
17
Кейта
4-1-1-1-2
22
Пелаготти
16
Лорини
21
Коста
15
Чосич
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
17
Сапонара
20
Пуччарелли
24
Пью
17
Кейта
7
Андерсон
7
Андерсон
17
Кейта
4
Патрик
8
Баста
8
Баста
4
Патрик
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
16
Лорини
27
Биттанте
27
Биттанте
16
Лорини
5
Паредес
10
Диуссе
10
Диуссе
5
Паредес
24
Пью
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
24
Пью
Остались в запасе
Лацио
Эмполи
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
47
Лука Джермони
ЦЗ
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
12
Габриэль Мели
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
47
Лука Джермони
ЦЗ
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Мели
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Лацио - Эмполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Олимпико
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