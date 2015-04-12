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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Эмполи
Лацио - Эмполи: обзор матча 12 апреля 2015
Лацио
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
4 : 0
Завершен
Эмполи
4'
С. Маури
31'
М. Клозе
44'
А. Кандрева
53'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Эмполи
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
81'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Пароло
79'
Желтая карточка
Л. Цана
75'
66'
Замена
В. Лорини
️️️️
М. Руй
Замена
М. Сиани
️️️️
М. Клозе
60'
Вторая желтая
Д. Новаретти
58'
Желтая карточка
М. Клозе
55'
54'
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
М. Весино
ГОЛ! 4:0!
Ф. Андерсон
53'
Желтая карточка
Д. Новаретти
46'
46'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Кроче
ГОЛ! 3:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Л. Билья
44'
Замена
Д. Новаретти
️️️️
С. де Врей
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
Л. Педро Каванда
31'
ГОЛ! 1:0!
С. Маури
Пас отдал
Л. Педро Каванда
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
3-5-1-1
1
Бериша
27
Цана
39
Каванда
6
де Врей
19
Лулич
6
Маури
6
Билья
16
Пароло
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
26
Тонелли
24
Ругани
6
Мариу Руй
15
Весино
16
Вальдифиори
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
6
де Врей
6
Новаретти
6
Новаретти
6
де Врей
11
Клозе
13
Сиани
13
Сиани
11
Клозе
16
Пароло
32
Катальди
32
Катальди
16
Пароло
6
Мариу Руй
16
Лорини
16
Лорини
6
Мариу Руй
15
Весино
8
Синьорелли
8
Синьорелли
15
Весино
11
Кроче
10
Зелински
10
Зелински
11
Кроче
Остались в запасе
Лацио
Эмполи
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Эмполи
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Олимпико
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