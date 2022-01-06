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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Эмполи
Лацио - Эмполи: обзор матча 06 января 2022
Лацио
06.01.2022, четверг, 16:30
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 3
Завершен
Эмполи
14'
Ч. Иммобиле
66'
С. Милинкович-Савич
90+3'
С. Милинкович-Савич
6'
Н. Байрами (П)
8'
Ш. Журковски
75'
Ф. Ди Франческо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Эмполи
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
ГОЛ! 3:3!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Дзакканьи
90'
+3
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
89'
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
87'
86'
Желтая карточка
С. Луперто
75'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Р. Маркицца
73'
Замена
М. Вити
️️️️
С. Риччи
73'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
А. Ла Мантия
Желтая карточка
Л. Альберто
71'
ГОЛ! 2:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Андерсон
66'
Желтая карточка
А. Марушич
63'
63'
Замена
Л. Штулац
️️️️
Н. Байрами
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
59'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
59'
Желтая карточка
Педро
52'
46'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ш. Журковски
33'
Желтая карточка
Р. Маркицца
33'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Ф. Паризи
Замена
Патрик
️️️️
Ф. Ачерби
25'
Желтая карточка
Л. Фелипе
18'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
14'
10'
Желтая карточка
Ф. Паризи
8'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Журковски
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Байрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
4-3-2-1
25
Викарио
30
Стоянович
5
Луперто
44
Исмайли
65
Паризи
21
Риччи
6
Хендерсон
14
Журковски
10
Байрами
29
Ди Франческо
19
Ла Мантия
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
15
Ачерби
4
Патрик
4
Патрик
15
Ачерби
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
65
Паризи
5
Маркицца
5
Маркицца
65
Паризи
21
Риччи
2
Вити
2
Вити
21
Риччи
10
Байрами
4
Штулац
4
Штулац
10
Байрами
14
Журковски
23
Бандинелли
23
Бандинелли
14
Журковски
19
Ла Мантия
9
Пинамонти
9
Пинамонти
19
Ла Мантия
Остались в запасе
Лацио
Эмполи
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Лацио - Эмполи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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