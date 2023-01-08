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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Эмполи
Лацио - Эмполи: обзор матча 08 января 2023
Лацио
08.01.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 2
Завершен
Эмполи
2'
Ф. Андерсон
54'
М. Дзакканьи
83'
Ф. Капуто
90+4'
Р. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Эмполи
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Р. Марин
Желтая карточка
М. Весино
90'
+3
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
87'
83'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Н. Камбьяги
76'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Я. Фаццини
72'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
Желтая карточка
Педро
70'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
70'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
70'
Желтая карточка
А. Романьоли
69'
68'
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
П. Стоянович
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
60'
56'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
А. Грасси
56'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Т. Бальданци
ГОЛ! 2:0!
М. Дзакканьи
54'
Желтая карточка
М. Лаццари
43'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Л. Альберто
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-3-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
65
Паризи
33
Грасси
18
Марин
10
Фаццини
8
Бальданци
9
Капуто
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
30
Стоянович
24
Эбуехи
24
Эбуехи
30
Стоянович
8
Бальданци
23
Бандинелли
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Фаццини
10
Байрами
10
Байрами
10
Фаццини
33
Грасси
28
Камбьяги
28
Камбьяги
33
Грасси
Остались в запасе
Лацио
Эмполи
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Лацио - Эмполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
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