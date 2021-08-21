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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Лацио
Эмполи - Лацио: обзор матча 21 августа 2021
Эмполи
21.08.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
4'
Ф. Бандинелли
6'
С. Милинкович-Савич
31'
М. Лаццари
41'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Лацио
Желтая карточка
А. Исмайли
89'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Л. Манкузо
83'
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
П. Стоянович
83'
82'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
82'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Н. Хаас
76'
Замена
Д. Крочата
️️️️
П. Кутроне
76'
70'
Замена
А. Андерсон
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
70'
60'
Замена
Р. Моро
️️️️
Педро
46'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Ж. Акпа Акпро
41'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
П. Стоянович
38'
31'
ГОЛ! 1:2!
М. Лаццари
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
29'
Желтая карточка
Л. Лейва
6'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Андерсон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бандинелли
Пас отдал
Н. Байрами
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
21
Самуэле Риччи
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
91
Альберто Бриноли
ЦФ
14
Шимон Журковски
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-2-1-3
25
Викарио
5
Маркицца
44
Исмайли
6
Романьоли
30
Стоянович
32
Хаас
23
Бандинелли
10
Байрами
21
Риччи
11
Манкузо
10
Кутроне
4-3-2-1
25
Рейна
29
Лаццари
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Хюсай
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
30
Стоянович
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
30
Стоянович
10
Кутроне
21
Крочата
21
Крочата
10
Кутроне
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
11
Манкузо
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
11
Манкузо
32
Хаас
14
Журковски
14
Журковски
32
Хаас
22
Милинкович-Савич
28
Андерсон
28
Андерсон
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
11
Акпа Акпро
18
Альберто
18
Альберто
11
Акпа Акпро
9
Педро
18
Моро
18
Моро
9
Педро
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
Остались в запасе
Эмполи
Лацио
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
91
Альберто Бриноли
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
15
Лука Ромеро
АП
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
91
Альберто Бриноли
ЦФ
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эмполи - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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