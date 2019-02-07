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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Эмполи
Лацио - Эмполи: обзор матча 07 февраля 2019
Лацио
07.02.2019, четверг, 22:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
42'
Ф. Кайседо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Эмполи
Желтая карточка
П. Нету
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Аква
88'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Паскуаль
Замена
П. Нету
️️️️
Ф. Кайседо
84'
Замена
М. Бадель
️️️️
В. Бериша
77'
69'
Замена
А. Аква
️️️️
Х. Траоре
Замена
Д. Катальди
️️️️
С. Милинкович-Савич
58'
51'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Д. Фариас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кайседо
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
49
Ромуло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Эмполи
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-5-2
1
Стракоша
15
Баштуш
15
Ачерби
26
Раду
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
23
Бериша
49
Ромуло
32
Корреа
10
Кайседо
3-2-3-1-1
49
Проведель
15
Делл'Орко
34
Везели
26
Сильвестре
22
Ди Лоренцо
21
Паскуаль
25
Траоре
10
Беннасер
33
Крунич
17
Фариас
9
Капуто
23
Бериша
47
Бадель
47
Бадель
23
Бериша
20
Милинкович-Савич
32
Катальди
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
10
Кайседо
7
Нету
7
Нету
10
Кайседо
25
Траоре
18
Аква
18
Аква
25
Траоре
21
Паскуаль
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
21
Паскуаль
17
Фариас
11
Оберлен
11
Оберлен
17
Фариас
Остались в запасе
Лацио
Эмполи
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
4
Кевин Дикс
ПЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Лацио - Эмполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
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