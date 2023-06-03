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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Лацио
Эмполи - Лацио: обзор матча 03 июня 2023
Эмполи
03.06.2023, суббота, 22:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
48'
А. Романьоли
90+2'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Лацио
90'
+3
Замена
М. Бертини
️️️️
С. Милинкович-Савич
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Вторая желтая
Н. Камбьяги
89'
Замена
М. Сатриано
️️️️
Я. Фаццини
84'
Замена
С. Уйкани
️️️️
Г. Викарио
84'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ф. Бандинелли
75'
Замена
М. Дестро
️️️️
Р. Пикколи
75'
71'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Весино
71'
Замена
Н. Казале
️️️️
А. Романьоли
63'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
62'
Желтая карточка
М. Весино
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
А. Грасси
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Романьоли
Пас отдал
Л. Альберто
40'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Н. Камбьяги
37'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Алессандро Ренци
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
4-4-1-1
25
Викарио
13
Кэкачей
6
Валюкевич
5
Луперто
30
Стоянович
33
Грасси
11
Акпа Акпро
10
Фаццини
23
Бандинелли
28
Камбьяги
91
Пикколи
3-3-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
26
Романьоли
4
Патрик
15
Весино
22
Милинкович-Савич
3
Пеллегрини
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
25
Викарио
1
Уйкани
1
Уйкани
25
Викарио
23
Бандинелли
32
Хаас
32
Хаас
23
Бандинелли
33
Грасси
6
Хендерсон
6
Хендерсон
33
Грасси
91
Пикколи
21
Дестро
21
Дестро
91
Пикколи
10
Фаццини
10
Сатриано
10
Сатриано
10
Фаццини
26
Романьоли
16
Казале
16
Казале
26
Романьоли
22
Милинкович-Савич
50
Бертини
50
Бертини
22
Милинкович-Савич
15
Весино
32
Катальди
32
Катальди
15
Весино
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
Остались в запасе
Эмполи
Лацио
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Алессандро Ренци
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Алессандро Ренци
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эмполи - Лацио
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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