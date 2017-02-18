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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Лацио
Эмполи - Лацио: обзор матча 18 февраля 2017
Эмполи
18.02.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
67'
Р. Крунич
68'
Ч. Иммобиле
80'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Лацио
Желтая карточка
Ф. Везели
90'
+3
86'
Замена
Баштуш
️️️️
Д. Баста
Желтая карточка
А. Диуссе
84'
80'
ГОЛ! 1:2!
Б. Кейта
78'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Ш. Раду
Замена
Ф. Везели
️️️️
В. Лорини
78'
Замена
Х. Маури
️️️️
Д. Кроче
74'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Маккароне
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
Р. Крунич
Пас отдал
М. Паскуаль
67'
60'
Желтая карточка
Л. Билья
57'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
А. Коста
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
19
Сенад Лулич
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Лацио
41
Лука Боррелли
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
21
Паскуаль
21
Коста
55
Беллуски
16
Лорини
10
Диуссе
33
Крунич
7
Эль-Каддури
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-3-1-2
1
Стракоша
8
Баста
13
Уоллес
29
Худт
26
Раду
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
6
Билья
7
Андерсон
9
Иммобиле
19
Лулич
16
Лорини
34
Везели
34
Везели
16
Лорини
7
Маккароне
9
Тиам
9
Тиам
7
Маккароне
11
Кроче
4
Маури
4
Маури
11
Кроче
8
Баста
15
Баштуш
15
Баштуш
8
Баста
20
Милинкович-Савич
17
Кейта
17
Кейта
20
Милинкович-Савич
26
Раду
20
Джорджевич
20
Джорджевич
26
Раду
Остались в запасе
Эмполи
Лацио
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
41
Лука Боррелли
ВР
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
41
Лука Боррелли
ВР
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Эмполи - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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