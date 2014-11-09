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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Лацио
Эмполи - Лацио: обзор матча 09 ноября 2014
Эмполи
09.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
52'
Ф. Барба
55'
М. Маккароне
66'
Ф. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Лацио
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
М. Пуччарелли
85'
Желтая карточка
М. Руй
84'
77'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
М. Пароло
Замена
Э. Хюсай
️️️️
В. Лорини
69'
66'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
А. Кандрева
58'
Замена
М. Клозе
️️️️
Э. Брафхайд
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
П. Зелински
58'
57'
Желтая карточка
Эдерсон
ГОЛ! 2:0!
М. Маккароне
Пас отдал
М. Руй
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Барба
Пас отдал
М. Вальдифиори
52'
43'
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Маури
38'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-3-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
93
Барба
24
Ругани
16
Лорини
16
Вальдифиори
10
Зелински
15
Весино
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-5-1
1
Бериша
13
Сиани
6
де Врей
39
Каванда
28
Брафхайд
87
Кандрева
19
Лулич
16
Пароло
6
Билья
6
Маури
20
Джорджевич
10
Зелински
93
Лаксальт
93
Лаксальт
10
Зелински
20
Пуччарелли
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
20
Пуччарелли
16
Лорини
4
Хюсай
4
Хюсай
16
Лорини
16
Пароло
7
Андерсон
7
Андерсон
16
Пароло
6
Маури
10
Эдерсон
10
Эдерсон
6
Маури
28
Брафхайд
11
Клозе
11
Клозе
28
Брафхайд
Остались в запасе
Эмполи
Лацио
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эмполи - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Карло Кастеллани
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