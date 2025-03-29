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  • «Комо» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Комо» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 15:50
Комо
29.03.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
61' А. Дувикас 61' А. Дувикас
75' К. Куаме 75' К. Куаме
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
20
I. Azon
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-2-2-2
1
Бутез
5
Морено
2
Кемпф
18
Гольданига
23
Войвода
6
Роберто
8
Какере
11
Диао
7
Стрефецца
10
Кутроне
7
Да Кунья
3-2-2-1-2
32
Васкес
2
Гогличидзе
35
Мариануччи
3
Пеццелла
2
Вити
13
Кэкачей
33
Грасси
6
Хендерсон
11
Гьяси
94
Эспозито
8
Куаме
5
Морено
16
Валье
16
Валье
5
Морено
6
Роберто
21
Перроне
21
Перроне
6
Роберто
7
Стрефецца
93
Иконе
93
Иконе
7
Стрефецца
10
Кутроне
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Кутроне
8
Какере
99
Габриеллони
99
Габриеллони
8
Какере
11
Гьяси
22
Де Шильо
22
Де Шильо
11
Гьяси
6
Хендерсон
21
21
6
Хендерсон
2
Вити
10
Фаццини
10
Фаццини
2
Вити
2
Гогличидзе
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
2
Гогличидзе
94
Эспозито
29
Коломбо
29
Коломбо
94
Эспозито
Остались в запасе
Комо
Эмполи
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
39
Алие Фадера
ЛВ
6
Алессио Йовине
ПВ
20
I. Azon
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
39
Алие Фадера
ЛВ
6
Алессио Йовине
ПВ
20
I. Azon
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Комо - Эмполи
2
1
8
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
8
Угловые удары
4
1
Нарушения
5
22
Офсайды
1
2
Количество передач
580
227
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
67
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.17
1.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Эмполи», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Эмполи»

«Комо» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Комо
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