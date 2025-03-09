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  • «Эмполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Эмполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 18:50
Эмполи
09.03.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Рома
1' М. Соуле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
99
Миле Свилар
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
90
Ismael Konate
ЦФ
41
Ank Asmussen
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Сильвестри
2
Гогличидзе
3
Пеццелла
35
Мариануччи
13
Кэкачей
22
Де Шильо
33
Грасси
6
Хендерсон
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
3-3-1-2-1
99
Свилар
15
Хуммельс
5
Н'Дика
25
Нельссон
23
Абдулхамид
5
Паредес
5
Салах-Эддин
17
Коне
18
Соуле
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
22
Де Шильо
10
Самбья
10
Самбья
22
Де Шильо
6
Хендерсон
21
Коваленко
21
Коваленко
6
Хендерсон
94
Эспозито
90
90
94
Эспозито
29
Коломбо
8
Куаме
8
Куаме
29
Коломбо
5
Салах-Эддин
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
5
Салах-Эддин
23
Абдулхамид
2
Ренш
2
Ренш
23
Абдулхамид
5
Паредес
4
Кристанте
4
Кристанте
5
Паредес
18
Соуле
8
Бальданци
8
Бальданци
18
Соуле
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
Остались в запасе
Эмполи
Рома
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Эмполи - Рома
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
9
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Количество передач
360
642
Сейвы
6
1
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.12
1.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Ромы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи»«Рома»

«Эмполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Эмполи
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