09.03.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
3-2-2-1-2
16
Сильвестри
2
Гогличидзе
3
Пеццелла
35
Мариануччи
13
Кэкачей
22
Де Шильо
33
Грасси
6
Хендерсон
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
3-3-1-2-1
99
Свилар
15
Хуммельс
5
Н'Дика
25
Нельссон
23
Абдулхамид
5
Паредес
5
Салах-Эддин
17
Коне
18
Соуле
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
22
Де Шильо
10
Самбья
10
Самбья
22
Де Шильо
6
Хендерсон
21
Коваленко
21
Коваленко
6
Хендерсон
94
Эспозито
90
90
94
Эспозито
29
Коломбо
8
Куаме
8
Куаме
29
Коломбо
5
Салах-Эддин
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
5
Салах-Эддин
23
Абдулхамид
2
Ренш
2
Ренш
23
Абдулхамид
5
Паредес
4
Кристанте
4
Кристанте
5
Паредес
18
Соуле
8
Бальданци
8
Бальданци
18
Соуле
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
Остались в запасе
Эмполи
Рома
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Эмполи - Рома
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
9
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Количество передач
360
642
Сейвы
6
1
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.12
1.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Ромы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»