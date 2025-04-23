24 апреля на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором «Болонья» сыграет против «Эмполи». В первом поединке подопечные Тиаго Мотты одержали уверенную выездную победу 3:0, тем самым сделав весомую заявку на выход в финал. Но расслабляться хозяевам не стоит – кубковый формат непредсказуем, и любая ошибка может обернуться проблемами.
«Болонья»
«Болонья» проводит один из лучших сезонов за последние годы, уверенно выступая как в Серии А, так и в Кубке. Команда выиграла три последних матча в розыгрыше кубка, не пропустив ни одного мяча и при этом забив семь. В последних пяти играх во всех турнирах у «Болоньи» шесть голов и три пропущенных – надeжная оборона и вариативная атака позволяют контролировать темп игры и добиваться результата.
Уверенная победа в первом матче позволяет тренерскому штабу гибко подойти к составу, но даже при ротации «Болонья» остаeтся фаворитом встречи, особенно на своeм поле, где команда редко уступает. В Серии А они недавно обыграли «Интер», что подчеркивает силу коллектива.
«Эмполи»
Ситуация у «Эмполи» гораздо сложнее: команда не выигрывает восемь матчей подряд, а поражение от «Болоньи» дома в Кубке со счeтом 0:3 ещe больше ударило по моральному состоянию. В последних пяти играх «Эмполи» забил лишь три мяча, пропустив девять, а средняя результативность оставляет желать лучшего.
Команда слишком зависима от игры в обороне, но с текущими проблемами в защите и недостаточной остротой впереди сложно ожидать, что они смогут перевернуть ход противостояния. Даже ничья на выезде будет считаться положительным исходом.
Факты о командах
«Болонья»
- Побеждает в 3 последних матчах в Кубке без пропущенных голов.
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
- Забивает в 8 из 10 последних матчей.
- В последних 5 матчах: 6 голов забито, 3 пропущено.
- Средняя результативность – 1.2 гола за игру.
«Эмполи»
- Не выигрывает 8 матчей подряд.
- Пропускает в 24 из 26 последних матчей.
- В последних 5 матчах: 3 гола забито, 9 пропущено.
- Средняя результативность – 0.6 гола за игру.
- Пропускает в 3 последних матчах в Кубке.
Прогноз на матч «Болонья» – «Эмполи»
Второй матч полуфинала едва ли изменит картину противостояния. «Болонья» уверенно контролирует ситуацию и имеет серьeзное преимущество в счeте. При этом команда в отличной форме, надeжна в обороне и стабильна в атаке. «Эмполи» не обладает достаточным ресурсом, чтобы отыграть три мяча на выезде, и вряд ли сможет навязать высокий темп. Хозяева, скорее всего, спокойно доведут дело до победы или ничьей с минимумом риска.
Ставки на матч:
- Победа «Болоньи» – 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – 1.78
- Обе команды забьют – Нет – 1.70
- Индивидуальный тотал «Эмполи» меньше 1 – 1.60