24 апреля на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором «Болонья» сыграет против «Эмполи». В первом поединке подопечные Тиаго Мотты одержали уверенную выездную победу 3:0, тем самым сделав весомую заявку на выход в финал. Но расслабляться хозяевам не стоит – кубковый формат непредсказуем, и любая ошибка может обернуться проблемами.

«Болонья»

«Болонья» проводит один из лучших сезонов за последние годы, уверенно выступая как в Серии А, так и в Кубке. Команда выиграла три последних матча в розыгрыше кубка, не пропустив ни одного мяча и при этом забив семь. В последних пяти играх во всех турнирах у «Болоньи» шесть голов и три пропущенных – надeжная оборона и вариативная атака позволяют контролировать темп игры и добиваться результата.

Уверенная победа в первом матче позволяет тренерскому штабу гибко подойти к составу, но даже при ротации «Болонья» остаeтся фаворитом встречи, особенно на своeм поле, где команда редко уступает. В Серии А они недавно обыграли «Интер», что подчеркивает силу коллектива.

«Эмполи»

Ситуация у «Эмполи» гораздо сложнее: команда не выигрывает восемь матчей подряд, а поражение от «Болоньи» дома в Кубке со счeтом 0:3 ещe больше ударило по моральному состоянию. В последних пяти играх «Эмполи» забил лишь три мяча, пропустив девять, а средняя результативность оставляет желать лучшего.

Команда слишком зависима от игры в обороне, но с текущими проблемами в защите и недостаточной остротой впереди сложно ожидать, что они смогут перевернуть ход противостояния. Даже ничья на выезде будет считаться положительным исходом.

Факты о командах

«Болонья»

Побеждает в 3 последних матчах в Кубке без пропущенных голов.

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

В последних 5 матчах: 6 голов забито, 3 пропущено.

Средняя результативность – 1.2 гола за игру.

«Эмполи»

Не выигрывает 8 матчей подряд.

Пропускает в 24 из 26 последних матчей.

В последних 5 матчах: 3 гола забито, 9 пропущено.

Средняя результативность – 0.6 гола за игру.

Пропускает в 3 последних матчах в Кубке.

Личные встречи 31% (5) 31% (5) 38% (6) 21 Забитых мячей 20 1.31 В среднем за матч 1.25 3:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Кубок, 1/2 финала Болонья 2 : 1 Эмполи Италия. Кубок, 1/2 финала Эмполи 0 : 3 Болонья Италия. Серия А, 22 тур Эмполи 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 3 тур Болонья 1 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 29 тур Эмполи 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 7 тур Болонья 3 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 33 тур Эмполи 3 : 1 Болонья Италия. Серия А, 7 тур Болонья 0 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 24 тур Болонья 0 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 6 тур Эмполи 4 : 2 Болонья Италия. Серия А, 34 тур Болонья 3 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 15 тур Эмполи 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 35 тур Эмполи 3 : 1 Болонья Италия. Серия А, 16 тур Болонья 0 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 36 тур Эмполи 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 17 тур Болонья 2 : 3 Эмполи

Прогноз на матч «Болонья» – «Эмполи»

Второй матч полуфинала едва ли изменит картину противостояния. «Болонья» уверенно контролирует ситуацию и имеет серьeзное преимущество в счeте. При этом команда в отличной форме, надeжна в обороне и стабильна в атаке. «Эмполи» не обладает достаточным ресурсом, чтобы отыграть три мяча на выезде, и вряд ли сможет навязать высокий темп. Хозяева, скорее всего, спокойно доведут дело до победы или ничьей с минимумом риска.

Ставки на матч: