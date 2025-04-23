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«Болонья» – «Эмполи»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

23 апреля 2025 13:28
Болонья - Эмполи
24 апр. 2025, четверг 22:00 | Италия. Кубок, 1/2 финала
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1.85
Победа «Болоньи» – 1.85
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24 апреля на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором «Болонья» сыграет против «Эмполи». В первом поединке подопечные Тиаго Мотты одержали уверенную выездную победу 3:0, тем самым сделав весомую заявку на выход в финал. Но расслабляться хозяевам не стоит – кубковый формат непредсказуем, и любая ошибка может обернуться проблемами.

«Болонья»

«Болонья» проводит один из лучших сезонов за последние годы, уверенно выступая как в Серии А, так и в Кубке. Команда выиграла три последних матча в розыгрыше кубка, не пропустив ни одного мяча и при этом забив семь. В последних пяти играх во всех турнирах у «Болоньи» шесть голов и три пропущенных – надeжная оборона и вариативная атака позволяют контролировать темп игры и добиваться результата.

Уверенная победа в первом матче позволяет тренерскому штабу гибко подойти к составу, но даже при ротации «Болонья» остаeтся фаворитом встречи, особенно на своeм поле, где команда редко уступает. В Серии А они недавно обыграли «Интер», что подчеркивает силу коллектива.

«Эмполи»

Ситуация у «Эмполи» гораздо сложнее: команда не выигрывает восемь матчей подряд, а поражение от «Болоньи» дома в Кубке со счeтом 0:3 ещe больше ударило по моральному состоянию. В последних пяти играх «Эмполи» забил лишь три мяча, пропустив девять, а средняя результативность оставляет желать лучшего.

Команда слишком зависима от игры в обороне, но с текущими проблемами в защите и недостаточной остротой впереди сложно ожидать, что они смогут перевернуть ход противостояния. Даже ничья на выезде будет считаться положительным исходом.

Факты о командах

«Болонья»

  • Побеждает в 3 последних матчах в Кубке без пропущенных голов.
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.
  • В последних 5 матчах: 6 голов забито, 3 пропущено.
  • Средняя результативность – 1.2 гола за игру.

«Эмполи»

  • Не выигрывает 8 матчей подряд.
  • Пропускает в 24 из 26 последних матчей.
  • В последних 5 матчах: 3 гола забито, 9 пропущено.
  • Средняя результативность – 0.6 гола за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах в Кубке.

Личные встречи
31% (5)
31% (5)
38% (6)
21
Забитых мячей
20
1.31
В среднем за матч
1.25
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Кубок, 1/2 финала
Болонья
2 : 1
24.04.2025
Эмполи
Италия. Кубок, 1/2 финала
Эмполи
0 : 3
01.04.2025
Болонья
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
1 : 1
25.01.2025
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
1 : 1
31.08.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
0 : 1
15.03.2024
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
3 : 0
01.10.2023
Эмполи
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
3 : 1
04.05.2023
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
17.09.2022
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
0 : 0
06.02.2022
Эмполи
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
4 : 2
26.09.2021
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 1
27.04.2019
Эмполи
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
2 : 1
09.12.2018
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
3 : 1
07.05.2017
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
11.12.2016
Эмполи
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
0 : 0
01.05.2016
Болонья
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 3
19.12.2015
Эмполи
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Прогноз на матч «Болонья» – «Эмполи»

Второй матч полуфинала едва ли изменит картину противостояния. «Болонья» уверенно контролирует ситуацию и имеет серьeзное преимущество в счeте. При этом команда в отличной форме, надeжна в обороне и стабильна в атаке. «Эмполи» не обладает достаточным ресурсом, чтобы отыграть три мяча на выезде, и вряд ли сможет навязать высокий темп. Хозяева, скорее всего, спокойно доведут дело до победы или ничьей с минимумом риска.

Ставки на матч:

  • Победа «Болоньи» – 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – 1.78
  • Обе команды забьют – Нет – 1.70
  • Индивидуальный тотал «Эмполи» меньше 1 – 1.60

1.85
Победа «Болоньи» – 1.85
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Кубок Эмполи Болонья
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