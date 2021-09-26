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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Болонья
Эмполи - Болонья: обзор матча 26 сентября 2021
Эмполи
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 2
Завершен
Болонья
1'
К. Бонифази (АГ)
32'
А. Пинамонти
53'
Н. Байрами (П)
90'
С. Риччи
11'
М. Барроу
77'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Болонья
90'
+4
Желтая карточка
Р. Орсолини
ГОЛ! 4:2!
С. Риччи
Пас отдал
Л. Штулац
90'
Замена
К. Асллани
️️️️
Н. Байрами
80'
Замена
С. Луперто
️️️️
Р. Маркицца
79'
Замена
П. Кутроне
️️️️
А. Пинамонти
79'
78'
Замена
Л. Бинкс
️️️️
Н. Домингес
77'
ГОЛ! 3:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
Замена
Л. Штулац
️️️️
Л. Хендерсон
71'
69'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
К. Бонифази
Желтая карточка
А. Пинамонти
67'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ф. Ди Франческо
63'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Н. Байрами
53'
46'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Э. Вигнато
46'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Сков Ольсен
46'
Замена
А. Теате
️️️️
А. Хики
Желтая карточка
Л. Хендерсон
34'
ГОЛ! 2:1!
А. Пинамонти
Пас отдал
П. Стоянович
32'
24'
Желтая карточка
Э. Вигнато
20'
Пенальти не реализован!
М. Арнаутович
11'
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
Пас отдал
А. Сков Ольсен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Бонифази
Пас отдал
Л. Хендерсон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Шимон Журковски
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
4-3-2-1
25
Викарио
5
Маркицца
6
Романьоли
2
Вити
30
Стоянович
14
Журковски
6
Хендерсон
21
Риччи
29
Ди Франческо
10
Байрами
9
Пинамонти
3-1-1-3-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
33
Бонифази
2
Хики
17
Медель
8
Домингес
70
Сков Ольсен
21
Сориано
25
Вигнато
7
Арнаутович
99
Барроу
5
Маркицца
5
Луперто
5
Луперто
5
Маркицца
6
Хендерсон
4
Штулац
4
Штулац
6
Хендерсон
10
Байрами
8
Асллани
8
Асллани
10
Байрами
29
Ди Франческо
23
Бандинелли
23
Бандинелли
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Пинамонти
2
Хики
3
Теате
3
Теате
2
Хики
8
Домингес
4
Бинкс
4
Бинкс
8
Домингес
25
Вигнато
32
Сванберг
32
Сванберг
25
Вигнато
70
Сков Ольсен
11
Сансоне
11
Сансоне
70
Сков Ольсен
33
Бонифази
7
Орсолини
7
Орсолини
33
Бонифази
Остались в запасе
Эмполи
Болонья
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
32
Николас Хаас
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
32
Николас Хаас
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Эмполи - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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