Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Эмполи
Болонья - Эмполи: обзор матча 06 февраля 2022
Болонья
06.02.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Эмполи
90'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
88'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
А. Пинамонти
Замена
М. Дийкс
️️️️
Э. Вигнато
87'
Замена
М. Эбишер
️️️️
М. Сванберг
80'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Орсолини
80'
70'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
70'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Н. Байрами
Замена
Д. Касиус
️️️️
Л. Де Сильвестри
69'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Сориано
69'
61'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Бандинелли
61'
Замена
В. Верре
️️️️
Л. Хендерсон
59'
Желтая карточка
М. Вити
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
40'
40'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
31'
Желтая карточка
К. Асллани
Желтая карточка
Й. Схаутен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Болонья
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Скорупски
3
Теате
5
Сумаоро
29
Де Сильвестри
17
Медель
32
Сванберг
22
Схаутен
21
Сориано
25
Вигнато
7
Арнаутович
7
Орсолини
4-1-3-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
6
Романьоли
2
Вити
65
Паризи
8
Асллани
23
Бандинелли
6
Хендерсон
14
Журковски
10
Байрами
9
Пинамонти
25
Вигнато
35
Дийкс
35
Дийкс
25
Вигнато
29
Де Сильвестри
30
Касиус
30
Касиус
29
Де Сильвестри
32
Сванберг
20
Эбишер
20
Эбишер
32
Сванберг
7
Орсолини
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Орсолини
21
Сориано
99
Барроу
99
Барроу
21
Сориано
10
Байрами
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Байрами
6
Хендерсон
26
Верре
26
Верре
6
Хендерсон
23
Бандинелли
24
Бенасси
24
Бенасси
23
Бандинелли
9
Пинамонти
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
9
Пинамонти
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
Остались в запасе
Болонья
Эмполи
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Болонья - Эмполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Эмполи
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+