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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Эмполи
Болонья - Эмполи: обзор матча 11 декабря 2016
Болонья
11.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Эмполи
90'
Желтая карточка
М. Бюхель
Желтая карточка
Б. Джемаили
90'
Желтая карточка
Э. Крафт
90'
90'
Желтая карточка
М. Паскуаль
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Л. Крейчи
82'
77'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Д. Кроче
75'
Желтая карточка
Д. Кроче
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
А. Мунье
70'
67'
Желтая карточка
А. Коста
56'
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Маккароне
Замена
Э. Крафт
️️️️
А. Масина
52'
51'
Замена
У. Чосич
️️️️
В. Лорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЛП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
40
Антони Мунье
РФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
25
Масина
22
Майетта
35
Торосидис
5
Гастальделло
21
Джемаили
43
Вивиани
6
Надь
7
Крейчи
21
Дестро
40
Мунье
4-3-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
55
Беллуски
21
Коста
21
Паскуаль
33
Крунич
10
Диуссе
11
Кроче
17
Сапонара
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
40
Мунье
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
40
Мунье
25
Масина
17
Крафт
17
Крафт
25
Масина
7
Крейчи
30
Оквонкво
30
Оквонкво
7
Крейчи
16
Лорини
15
Чосич
15
Чосич
16
Лорини
11
Кроче
10
Бюхель
10
Бюхель
11
Кроче
7
Маккароне
19
Джилардино
19
Джилардино
7
Маккароне
Остались в запасе
Болонья
Эмполи
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Болонья - Эмполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
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