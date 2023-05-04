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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Болонья
Эмполи - Болонья: обзор матча 04 мая 2023
Эмполи
04.05.2023, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
1'
Д. Лукуми (АГ)
45+1'
Ж. Акпа Акпро
68'
Н. Камбьяги
88'
Р. Орсолини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Болонья
88'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Орсолини
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Капуто
88'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Н. Камбьяги
88'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
87'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Р. Марин
78'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Ж. Акпа Акпро
78'
77'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
М. Эбишер
77'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Камбьясо
ГОЛ! 3:0!
Н. Камбьяги
Пас отдал
Р. Марин
68'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
66'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Т. Бальданци
65'
54'
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
Н. Моро
54'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Барроу
ГОЛ! 2:0!
Ж. Акпа Акпро
Пас отдал
Р. Марин
45'
+1
38'
Замена
К. Бонифази
️️️️
А. Сумаоро
Желтая карточка
Ф. Паризи
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Лукуми
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-2-1
25
Викарио
65
Паризи
6
Валюкевич
5
Луперто
24
Эбуехи
33
Грасси
18
Марин
11
Акпа Акпро
28
Камбьяги
8
Бальданци
9
Капуто
4-4-2
1
Скорупски
4
Пош
26
Лукуми
5
Сумаоро
20
Камбьясо
22
Схаутен
8
Домингес
20
Эбишер
6
Моро
7
Орсолини
99
Барроу
11
Акпа Акпро
30
Стоянович
30
Стоянович
11
Акпа Акпро
18
Марин
23
Бандинелли
23
Бандинелли
18
Марин
8
Бальданци
6
Хендерсон
6
Хендерсон
8
Бальданци
28
Камбьяги
7
Пьяца
7
Пьяца
28
Камбьяги
9
Капуто
21
Дестро
21
Дестро
9
Капуто
20
Камбьясо
22
Ликояннис
22
Ликояннис
20
Камбьясо
5
Сумаоро
33
Бонифази
33
Бонифази
5
Сумаоро
6
Моро
19
Фергюсон
19
Фергюсон
6
Моро
20
Эбишер
8
Пюухтия
8
Пюухтия
20
Эбишер
99
Барроу
11
Зиркзее
11
Зиркзее
99
Барроу
Остались в запасе
Эмполи
Болонья
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Эмполи - Болонья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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