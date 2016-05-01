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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Болонья
Эмполи - Болонья: обзор матча 01 мая 2016
Эмполи
01.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Болонья
90'
+4
Желтая карточка
А. Масина
87'
Желтая карточка
М. Оиконому
Замена
М. Бюхель
️️️️
Д. Кроче
86'
85'
Замена
Э. Крафт
️️️️
А. Мунье
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
Л. Биттанте
78'
69'
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Феррари
Замена
Р. Маиелло
️️️️
А. Диуссе
65'
54'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Д. Майетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
8
Никола Мости
ЦП
71
Альберто Пикки
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
99
Роман Чантурия
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-2-1-2
22
Пелаготти
6
Мариу Руй
21
Коста
15
Чосич
27
Биттанте
7
Зелински
10
Диуссе
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-1-3-2
83
Миранте
5
Гастальделло
25
Феррари
22
Майетта
25
Масина
24
Диавара
4
Бриги
40
Мунье
15
Джаккерини
20
Бриенца
10
Флоккари
27
Биттанте
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
27
Биттанте
11
Кроче
10
Бюхель
10
Бюхель
11
Кроче
10
Диуссе
8
Маиелло
8
Маиелло
10
Диуссе
22
Майетта
6
Оиконому
6
Оиконому
22
Майетта
40
Мунье
17
Крафт
17
Крафт
40
Мунье
25
Феррари
18
Суньига
18
Суньига
25
Феррари
Остались в запасе
Эмполи
Болонья
99
Роман Чантурия
ЦФ
8
Никола Мости
ЦП
71
Альберто Пикки
ЦП
4
Самуэле Дамиани
ОП
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
99
Роман Чантурия
ЦФ
8
Никола Мости
ЦП
71
Альберто Пикки
ЦП
4
Самуэле Дамиани
ОП
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
Остались в запасе
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Эмполи - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Карло Кастеллани
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