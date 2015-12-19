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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Эмполи
Болонья - Эмполи: обзор матча 19 декабря 2015
Болонья
19.12.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 3
Завершен
Эмполи
36'
Ф. Бриенца
45'
М. Дестро
24'
М. Пуччарелли
42'
М. Маккароне
48'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Эмполи
Желтая карточка
С. Таидер
87'
85'
Замена
Д. Кроче
️️️️
П. Зелински
Замена
М. Манкозу
️️️️
А. Мунье
85'
79'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
В. Лорини
Желтая карточка
Э. Пульгар
74'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Донса
72'
69'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Маккароне
65'
Желтая карточка
М. Руй
57'
Желтая карточка
Л. Скорупски
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Л. Крисетиг
56'
56'
Желтая карточка
В. Лорини
48'
ГОЛ! 2:3!
М. Маккароне
Пас отдал
М. Пуччарелли
ГОЛ! 2:2!
М. Дестро
45'
42'
ГОЛ! 1:2!
М. Маккароне
Пас отдал
П. Зелински
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бриенца
Пас отдал
М. Дестро
36'
34'
Желтая карточка
А. Коста
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Пуччарелли
Пас отдал
Р. Сапонара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
25
Масина
13
Россеттини
5
Гастальделло
6
Оиконому
40
Мунье
8
Таидер
30
Донса
12
Крисетиг
20
Бриенца
21
Дестро
4-1-2-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
21
Коста
26
Тонелли
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
12
Крисетиг
25
Фалько
25
Фалько
12
Крисетиг
30
Донса
5
Пульгар
5
Пульгар
30
Донса
40
Мунье
25
Манкозу
25
Манкозу
40
Мунье
7
Зелински
11
Кроче
11
Кроче
7
Зелински
16
Лорини
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
16
Лорини
7
Маккароне
10
Ливайя
10
Ливайя
7
Маккароне
Остались в запасе
Болонья
Эмполи
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Болонья - Эмполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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