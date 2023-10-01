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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Эмполи
Болонья - Эмполи: обзор матча 01 октября 2023
Болонья
01.10.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 0
Завершен
Эмполи
21'
Р. Орсолини
66'
Р. Орсолини
90+3'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Эмполи
ГОЛ! 3:0!
Р. Орсолини
Пас отдал
У. Эль-Аззузи
90'
+3
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Д. Зиркзее
86'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Д. Ндой
86'
81'
Желтая карточка
М. Кансельери
79'
Замена
Л. Мариануччи
️️️️
Ф. Капуто
69'
Замена
М. Дестро
️️️️
Т. Бальданци
69'
Замена
С. Бастони
️️️️
Л. Кэкачей
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Фройлер
68'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Т. Корацца
68'
ГОЛ! 2:0!
Р. Орсолини
Пас отдал
Л. Фергюсон
66'
59'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ф. Раноккья
59'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Н. Камбьяги
Желтая карточка
У. Эль-Аззузи
58'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Н. Моро
54'
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Раноккья
Желтая карточка
Т. Корацца
44'
39'
Желтая карточка
С. Валюкевич
ГОЛ! 1:0!
Р. Орсолини
21'
9'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
34
Кристиансен
33
Калафьори
31
Беукема
21
Корацца
6
Моро
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
7
Орсолини
11
Зиркзее
4-3-2-1
99
Бериша
24
Эбуехи
6
Валюкевич
5
Луперто
13
Кэкачей
18
Марин
10
Раноккья
14
Мале
8
Бальданци
28
Камбьяги
9
Капуто
14
Ндой
22
Ликояннис
22
Ликояннис
14
Ндой
21
Корацца
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
21
Корацца
6
Моро
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
6
Моро
19
Фройлер
20
Эбишер
20
Эбишер
19
Фройлер
11
Зиркзее
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
11
Зиркзее
9
Капуто
35
Мариануччи
35
Мариануччи
9
Капуто
10
Раноккья
10
Фаццини
10
Фаццини
10
Раноккья
13
Кэкачей
10
Бастони
10
Бастони
13
Кэкачей
28
Камбьяги
22
Кансельери
22
Кансельери
28
Камбьяги
8
Бальданци
21
Дестро
21
Дестро
8
Бальданци
Остались в запасе
Болонья
Эмполи
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Болонья - Эмполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
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