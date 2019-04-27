Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Эмполи
Болонья - Эмполи: обзор матча 27 апреля 2019
Болонья
27.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 1
Завершен
Эмполи
52'
Р. Сориано
83'
Р. Орсолини
90+5'
Н. Сансоне
17'
М. Паяч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Эмполи
ГОЛ! 3:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Л. Крейчи
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Р. Орсолини
Пас отдал
Р. Сориано
83'
Желтая карточка
Р. Сориано
78'
54'
Желтая карточка
Р. Крунич
ГОЛ! 1:1!
Р. Сориано
Пас отдал
Н. Сансоне
52'
Желтая карточка
Р. Орсолини
35'
Желтая карточка
И. Мбайе
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Паяч
Пас отдал
Я. Расмуссен
7'
Желтая карточка
М. Паяч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
13
Лянко
5
Данило
15
Мбайе
5
Пульгар
21
Сориано
21
Джемаили
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
4-4-1-1
22
Дронговски
22
Ди Лоренцо
14
Расмуссен
34
Везели
43
Николау
10
Беннасер
17
Паяч
33
Крунич
25
Траоре
17
Фариас
9
Капуто
Остались в запасе
Болонья
Эмполи
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Болонья - Эмполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Эмполи
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+