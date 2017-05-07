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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Болонья
Эмполи - Болонья: обзор матча 07 мая 2017
Эмполи
07.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
5'
Д. Кроче
38'
М. Паскуаль
47'
А. Коста
11'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Болонья
Замена
М. Маккароне
️️️️
М. Тиам
75'
74'
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Л. Крейчи
68'
Замена
А. Масина
️️️️
Д. Гастальделло
Желтая карточка
М. Паскуаль
65'
Замена
Ф. Везели
️️️️
В. Лорини
64'
50'
Замена
Б. Петкович
️️️️
С. Таидер
ГОЛ! 3:1!
А. Коста
47'
43'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
ГОЛ! 2:1!
М. Паскуаль
38'
16'
Желтая карточка
Л. Крейчи
11'
ГОЛ! 1:1!
С. Верди
ГОЛ! 1:0!
Д. Кроче
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
4
Хосе Маури
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
90
Симоне Верди
АП
30
Годфред Донса
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
4-4-1-1
1
Скорупски
21
Паскуаль
21
Коста
55
Беллуски
16
Лорини
11
Кроче
10
Диуссе
9
Тиам
4
Маури
7
Эль-Каддури
20
Пуччарелли
4-1-2-1-2
83
Миранте
15
Мбайе
5
Гастальделло
22
Майетта
17
Крафт
5
Пульгар
30
Донса
8
Таидер
90
Верди
21
Дестро
7
Крейчи
16
Лорини
34
Везели
34
Везели
16
Лорини
9
Тиам
7
Маккароне
7
Маккароне
9
Тиам
5
Гастальделло
25
Масина
25
Масина
5
Гастальделло
8
Таидер
9
Петкович
9
Петкович
8
Таидер
7
Крейчи
30
Оквонкво
30
Оквонкво
7
Крейчи
Остались в запасе
Эмполи
Болонья
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Эмполи - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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