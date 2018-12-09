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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Болонья
Эмполи - Болонья: обзор матча 09 декабря 2018
Эмполи
09.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
10'
Ф. Капуто
80'
А. ла Гумина
41'
А. Поли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Болонья
87'
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:1!
А. ла Гумина
Пас отдал
М. Зайц
80'
Желтая карточка
Л. Капецци
45'
+5
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Поли
Пас отдал
Р. Паласио
Желтая карточка
Ф. Везели
35'
23'
Желтая карточка
А. Поли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
А. ла Гумина
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Болонья
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-2-3-2
49
Проведель
22
Майетта
26
Сильвестре
34
Везели
21
Паскуаль
22
Ди Лоренцо
33
Крунич
25
Траоре
10
Беннасер
27
ла Гумина
9
Капуто
4-3-3
1
Скорупски
14
Матиелло
22
Хеландер
21
Гонсалес
5
Данило
15
Поли
6
Надь
7
Крейчи
9
Сантандер
7
Орсолини
8
Паласио
Остались в запасе
Эмполи
Болонья
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Эмполи - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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