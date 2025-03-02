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  • «Дженоа» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Дженоа» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 15:50
Дженоа
02.03.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
81' Й. Васкес
36' А. Грасси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
(К) ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
41
Ank Asmussen
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Леали
5
Де Винтер
13
Бани
22
Васкес
3
Мартин
59
Дзаноли
73
Мазини
32
Френдруп
21
Миретти
10
Мессьяс
9
Пинамонти
4-3-1-2
16
Сильвестри
2
Гогличидзе
35
Мариануччи
3
Пеццелла
13
Кэкачей
33
Грасси
14
Мале
6
Хендерсон
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
13
Бани
20
Сабелли
20
Сабелли
13
Бани
73
Мазини
14
Онана
14
Онана
73
Мазини
21
Миретти
70
Корне
70
Корне
21
Миретти
59
Дзаноли
18
Эхатор
18
Эхатор
59
Дзаноли
10
Мессьяс
81
Экубан
81
Экубан
10
Мессьяс
94
Эспозито
22
Де Шильо
22
Де Шильо
94
Эспозито
29
Коломбо
8
Куаме
8
Куаме
29
Коломбо
6
Хендерсон
90
90
6
Хендерсон
Остались в запасе
Дженоа
Эмполи
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Дженоа - Эмполи
1
3
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
18
Офсайды
0
3
Количество передач
397
249
Точность передач %
77
61
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.36
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Эмполи», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа»«Эмполи»

«Дженоа» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Дженоа
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