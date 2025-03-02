02.03.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-3-1-1
1
Леали
5
Де Винтер
13
Бани
22
Васкес
3
Мартин
59
Дзаноли
73
Мазини
32
Френдруп
21
Миретти
10
Мессьяс
9
Пинамонти
4-3-1-2
16
Сильвестри
2
Гогличидзе
35
Мариануччи
3
Пеццелла
13
Кэкачей
33
Грасси
14
Мале
6
Хендерсон
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
13
Бани
20
Сабелли
20
Сабелли
13
Бани
73
Мазини
14
Онана
14
Онана
73
Мазини
21
Миретти
70
Корне
70
Корне
21
Миретти
59
Дзаноли
18
Эхатор
18
Эхатор
59
Дзаноли
10
Мессьяс
81
Экубан
81
Экубан
10
Мессьяс
94
Эспозито
22
Де Шильо
22
Де Шильо
94
Эспозито
29
Коломбо
8
Куаме
8
Куаме
29
Коломбо
6
Хендерсон
90
90
6
Хендерсон
Остались в запасе
Дженоа
Эмполи
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Дженоа - Эмполи
1
3
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
18
Офсайды
0
3
Количество передач
397
249
Точность передач %
77
61
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.36
0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Эмполи», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Эмполи»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»