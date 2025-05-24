25 мая на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи состоится матч 38 тура Серии А, в котором местный клуб попытается спастись от вылета. «Верона» также пока не гарантировала себе безопасность, поэтому встреча станет настоящим финалом за выживание. Обе команды далеки от стабильности, но именно в таких матчах решается судьба сезона.
«Эмполи»
После 37 туров у «Эмполи» 31 очко и 18-е место – зона вылета. Однако победа может спасти команду, поэтому мотивация максимальна. Команда провела неплохую концовку сезона: 2 победы в последних 3 матчах, включая важную викторию над «Монцей» со счeтом 3:1. За 5 последних матчей «Эмполи» забил 7 и пропустил 7 голов (в среднем по 1.4). Лидером атаки остаeтся Себастьяно Эспозито с 10 голами. Команда играет активно в нападении, но часто проваливается при быстрых контратаках соперников.
«Верона»
Клуб занимает 15-е место с 34 очками, но ещe не гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон. Проблема в форме – «Верона» не выигрывает уже 8 матчей подряд. За последние 5 туров команда забила всего 2 мяча (0.4 в среднем) и пропустила 6. В атаке не хватает креатива, даже несмотря на наличие Каспера Тенгстедта (7 голов). Команда страдает от недостатка глубины состава и регулярно теряет очки в матчах с прямыми конкурентами.
Факты о командах:
«Эмполи»
- Победа в 2 из 3 последних матчей
- В среднем 1.4 гола забито, 1.4 – пропущено за игру
- Себастьяно Эспозито – 10 голов в 36 матчах
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
«Верона»
- Не выигрывает 8 матчей подряд
- В среднем 0.4 гола забито, 1.2 – пропущено за игру
- Каспер Тенгстедт – 7 голов за сезон
- Пропускает в 5 последних матчах
Прогноз на матч «Эмполи» – «Верона»
Обе команды испытывают давление результата. У «Эмполи» накануне матча наблюдается всплеск мотивации и улучшение атакующих показателей. «Верона» же проводит крайне слабую концовку и демонстрирует низкую результативность. При прочих равных фактор домашнего поля и лучшая форма делают «Эмполи» фаворитом встречи. Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Эмполи».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Эмполи» – коэффициент 6.00
- Победа «Эмполи» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85