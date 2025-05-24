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Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:03
Эмполи - Верона
25 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Эмполи»
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25 мая на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи состоится матч 38 тура Серии А, в котором местный клуб попытается спастись от вылета. «Верона» также пока не гарантировала себе безопасность, поэтому встреча станет настоящим финалом за выживание. Обе команды далеки от стабильности, но именно в таких матчах решается судьба сезона.

«Эмполи»

После 37 туров у «Эмполи» 31 очко и 18-е место – зона вылета. Однако победа может спасти команду, поэтому мотивация максимальна. Команда провела неплохую концовку сезона: 2 победы в последних 3 матчах, включая важную викторию над «Монцей» со счeтом 3:1. За 5 последних матчей «Эмполи» забил 7 и пропустил 7 голов (в среднем по 1.4). Лидером атаки остаeтся Себастьяно Эспозито с 10 голами. Команда играет активно в нападении, но часто проваливается при быстрых контратаках соперников.

«Верона»

Клуб занимает 15-е место с 34 очками, но ещe не гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон. Проблема в форме – «Верона» не выигрывает уже 8 матчей подряд. За последние 5 туров команда забила всего 2 мяча (0.4 в среднем) и пропустила 6. В атаке не хватает креатива, даже несмотря на наличие Каспера Тенгстедта (7 голов). Команда страдает от недостатка глубины состава и регулярно теряет очки в матчах с прямыми конкурентами.

Факты о командах:

«Эмполи»

  • Победа в 2 из 3 последних матчей
  • В среднем 1.4 гола забито, 1.4 – пропущено за игру
  • Себастьяно Эспозито – 10 голов в 36 матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Верона»

  • Не выигрывает 8 матчей подряд
  • В среднем 0.4 гола забито, 1.2 – пропущено за игру
  • Каспер Тенгстедт – 7 голов за сезон
  • Пропускает в 5 последних матчах

Личные встречи
33% (4)
33% (4)
33% (4)
16
Забитых мячей
14
1.33
В среднем за матч
1.17
4:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
1 : 4
08.12.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
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Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 1
19.08.2023
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28.05.2023
Эмполи
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
1 : 1
31.08.2022
Верона
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
1 : 1
20.03.2022
Верона
Италия. Кубок, 2 раунд
Верона
3 : 4
15.12.2021
Эмполи
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 1
22.11.2021
Эмполи
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1 : 0
20.04.2016
Верона
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
06.12.2015
Эмполи
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
2 : 1
17.05.2015
Эмполи
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
0 : 0
06.01.2015
Верона
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Прогноз на матч «Эмполи» – «Верона»

Обе команды испытывают давление результата. У «Эмполи» накануне матча наблюдается всплеск мотивации и улучшение атакующих показателей. «Верона» же проводит крайне слабую концовку и демонстрирует низкую результативность. При прочих равных фактор домашнего поля и лучшая форма делают «Эмполи» фаворитом встречи. Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Эмполи».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Эмполи» – коэффициент 6.00
  • Победа «Эмполи» – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Эмполи»
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Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Верона Эмполи
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