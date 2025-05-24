25 мая на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи состоится матч 38 тура Серии А, в котором местный клуб попытается спастись от вылета. «Верона» также пока не гарантировала себе безопасность, поэтому встреча станет настоящим финалом за выживание. Обе команды далеки от стабильности, но именно в таких матчах решается судьба сезона.

«Эмполи»

После 37 туров у «Эмполи» 31 очко и 18-е место – зона вылета. Однако победа может спасти команду, поэтому мотивация максимальна. Команда провела неплохую концовку сезона: 2 победы в последних 3 матчах, включая важную викторию над «Монцей» со счeтом 3:1. За 5 последних матчей «Эмполи» забил 7 и пропустил 7 голов (в среднем по 1.4). Лидером атаки остаeтся Себастьяно Эспозито с 10 голами. Команда играет активно в нападении, но часто проваливается при быстрых контратаках соперников.

«Верона»

Клуб занимает 15-е место с 34 очками, но ещe не гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон. Проблема в форме – «Верона» не выигрывает уже 8 матчей подряд. За последние 5 туров команда забила всего 2 мяча (0.4 в среднем) и пропустила 6. В атаке не хватает креатива, даже несмотря на наличие Каспера Тенгстедта (7 голов). Команда страдает от недостатка глубины состава и регулярно теряет очки в матчах с прямыми конкурентами.

Факты о командах:

«Эмполи»

Победа в 2 из 3 последних матчей

В среднем 1.4 гола забито, 1.4 – пропущено за игру

Себастьяно Эспозито – 10 голов в 36 матчах

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Верона»

Не выигрывает 8 матчей подряд

В среднем 0.4 гола забито, 1.2 – пропущено за игру

Каспер Тенгстедт – 7 голов за сезон

Пропускает в 5 последних матчах

Личные встречи 33% (4) 33% (4) 33% (4) 16 Забитых мячей 14 1.33 В среднем за матч 1.17 4:3 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 15 тур Верона 1 : 4 Эмполи Италия. Серия А, 20 тур Верона 2 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 1 тур Эмполи 0 : 1 Верона Италия. Серия А, 37 тур Верона 1 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 4 тур Эмполи 1 : 1 Верона Италия. Серия А, 30 тур Эмполи 1 : 1 Верона Италия. Кубок, 2 раунд Верона 3 : 4 Эмполи Италия. Серия А, 13 тур Верона 2 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 34 тур Эмполи 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 15 тур Верона 0 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 36 тур Верона 2 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 17 тур Эмполи 0 : 0 Верона

Прогноз на матч «Эмполи» – «Верона»

Обе команды испытывают давление результата. У «Эмполи» накануне матча наблюдается всплеск мотивации и улучшение атакующих показателей. «Верона» же проводит крайне слабую концовку и демонстрирует низкую результативность. При прочих равных фактор домашнего поля и лучшая форма делают «Эмполи» фаворитом встречи. Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Эмполи».

Рекомендованные ставки: