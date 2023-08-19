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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Верона
Эмполи - Верона: обзор матча 19 августа 2023
Эмполи
19.08.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Верона
75'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Верона
89'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Д. Доиг
89'
Замена
Б. Амионе
️️️️
О. Дуда
Замена
Э. Эконг
️️️️
Э. Гьяси
86'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
А. Грасси
86'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Л. Кэкачей
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бонаццоли
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Ф. Капуто
70'
Замена
Л. Мариануччи
️️️️
М. Кансельери
70'
69'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
М. Фолоруншо
69'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Нгонг
69'
Замена
М. Джурич
️️️️
Х. Мбула
Желтая карточка
А. Грасси
68'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
66'
59'
Желтая карточка
Д. Маньяни
44'
Желтая карточка
О. Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Элия Каприле
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
8
Ондрей Дуда
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
14
Хоселито
ОП
7
Никола Патане
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
97
Denis Cazzadori
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-2-3-1
1
Каприле
13
Кэкачей
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
18
Марин
33
Грасси
11
Гьяси
8
Бальданци
22
Кансельери
9
Капуто
3-2-3-1
96
Монтипо
18
Онгла
42
Коппола
27
Давидович
42
Терраччано
3
Доиг
16
Нгонг
8
Дуда
11
Мбула
14
Фолоруншо
13
Кэкачей
3
Пеццелла
3
Пеццелла
13
Кэкачей
22
Кансельери
35
Мариануччи
35
Мариануччи
22
Кансельери
33
Грасси
6
Хендерсон
6
Хендерсон
33
Грасси
11
Гьяси
11
Эконг
11
Эконг
11
Гьяси
9
Капуто
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Капуто
3
Доиг
32
Кабаль
32
Кабаль
3
Доиг
8
Дуда
2
Амионе
2
Амионе
8
Дуда
14
Фолоруншо
17
Сапонара
17
Сапонара
14
Фолоруншо
11
Мбула
11
Джурич
11
Джурич
11
Мбула
16
Нгонг
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
16
Нгонг
Остались в запасе
Эмполи
Верона
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
14
Хоселито
ОП
7
Никола Патане
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
97
Denis Cazzadori
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
14
Хоселито
ОП
7
Никола Патане
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
97
Denis Cazzadori
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Эмполи - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
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