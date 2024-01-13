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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Эмполи
Верона - Эмполи: обзор матча 13 января 2024
Верона
13.01.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
3'
М. Джурич
56'
С. Нгонг
64'
Ш. Журковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Эмполи
Замена
Х. Мбула
️️️️
С. Нгонг
90'
+2
Замена
Б. Амионе
️️️️
Т. Суслов
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Кансельери
Вторая желтая
О. Дуда
87'
Желтая карточка
Д. Чачуа
82'
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Джурич
80'
Замена
П. Давидович
️️️️
Д. Коппола
80'
78'
Желтая карточка
Н. Камбьяги
Желтая карточка
Д. Коппола
77'
77'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Грасси
Желтая карточка
О. Дуда
69'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
М. Фолоруншо
67'
64'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Журковски
Пас отдал
Б. Берешиньски
58'
Желтая карточка
Ш. Журковски
ГОЛ! 2:0!
С. Нгонг
Пас отдал
С. Сердар
56'
56'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Я. Фаццини
56'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Л. Мариануччи
ГОЛ! 1:0!
М. Джурич
Пас отдал
О. Дуда
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Эмполи
1
Элия Каприле
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Giacomo Corona
ЦФ
38
Andrea Sodero
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
3
Доиг
42
Коппола
96
Маньяни
8
Сердар
14
Фолоруншо
38
Чачуа
8
Дуда
16
Нгонг
10
Суслов
11
Джурич
4-3-2-1
1
Каприле
18
Берешиньски
5
Луперто
6
Валюкевич
13
Кэкачей
33
Грасси
10
Фаццини
14
Мале
11
Гьяси
28
Камбьяги
21
Дестро
10
Суслов
2
Амионе
2
Амионе
10
Суслов
42
Коппола
27
Давидович
27
Давидович
42
Коппола
14
Фолоруншо
17
Сапонара
17
Сапонара
14
Фолоруншо
16
Нгонг
11
Мбула
11
Мбула
16
Нгонг
11
Джурич
9
Анри
9
Анри
11
Джурич
35
Мариануччи
35
Мариануччи
10
Фаццини
14
Журковски
14
Журковски
10
Фаццини
33
Грасси
18
Марин
18
Марин
33
Грасси
Мариануччи
22
Кансельери
22
Кансельери
Мариануччи
Остались в запасе
Верона
Эмполи
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Самуэле Перисан
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
9
Giacomo Corona
ЦФ
38
Andrea Sodero
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
9
Giacomo Corona
ЦФ
38
Andrea Sodero
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Верона - Эмполи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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