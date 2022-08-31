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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Верона
Эмполи - Верона: обзор матча 31 августа 2022
Эмполи
31.08.2022, среда, 19:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Верона
26'
Т. Бальданци
69'
Я. Каллон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Верона
Замена
М. Дестро
️️️️
С. Ламмерс
83'
69'
ГОЛ! 1:1!
Я. Каллон
Пас отдал
Д. Доиг
67'
Желтая карточка
М. Велозу
67'
Замена
Я. Каллон
️️️️
К. Ласанья
67'
Замена
Д. Доиг
️️️️
А. Тамез
66'
Желтая карточка
П. Давидович
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Н. Хаас
64'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Грасси
64'
46'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Фараони
46'
Замена
М. Велозу
️️️️
М. Онгла
46'
Замена
И. Хин
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Н. Байрами
️️️️
Т. Бальданци
38'
34'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
ГОЛ! 1:0!
Т. Бальданци
Пас отдал
С. Ламмерс
26'
9'
Желтая карточка
Д. Фараони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
АП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
30
Стоянович
33
Грасси
23
Бандинелли
32
Хаас
8
Бальданци
29
Ламмерс
10
Сатриано
3-3-2-2
96
Монтипо
42
Коппола
11
Чеккерини
18
Онгла
19
Фараони
61
Тамез
27
Давидович
20
Илич
88
Лазович
15
Ласанья
9
Анри
32
Хаас
6
Хендерсон
6
Хендерсон
32
Хаас
33
Грасси
18
Марин
18
Марин
33
Грасси
8
Бальданци
10
Байрами
10
Байрами
8
Бальданци
29
Ламмерс
21
Дестро
21
Дестро
29
Ламмерс
15
Ласанья
11
Каллон
11
Каллон
15
Ласанья
19
Фараони
42
Терраччано
42
Терраччано
19
Фараони
61
Тамез
3
Доиг
3
Доиг
61
Тамез
11
Чеккерини
4
Хин
4
Хин
11
Чеккерини
18
Онгла
44
Велозу
44
Велозу
18
Онгла
Остались в запасе
Эмполи
Верона
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Эмполи - Верона
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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