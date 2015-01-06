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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Верона
Эмполи - Верона: обзор матча 06 января 2015
Эмполи
06.01.2015, вторник, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Верона
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
79'
77'
Вторая желтая
Э. Халлфредссон
68'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
Замена
Ф. Барба
️️️️
С. Верди
67'
Вторая желтая
Л. Тонелли
65'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Ф. Тавано
61'
59'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
53'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Д. Сала
Желтая карточка
Л. Тонелли
49'
41'
Желтая карточка
Л. Тони
31'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
В. Морас
24'
Желтая карточка
Д. Сала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
36
Филиппо Бони
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
4
Хюсай
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
10
Тавано
7
Маккароне
4-5-1
22
Бенусси
27
Мартич
18
Морас
25
Маркес Пинто
33
Агостини
7
Сала
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
7
Христодулопулос
19
Греко
18
Тони
90
Верди
93
Барба
93
Барба
90
Верди
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
10
Тавано
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
10
Тавано
7
Сала
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
7
Сала
18
Морас
4
Соренсен
4
Соренсен
18
Морас
Остались в запасе
Эмполи
Верона
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
36
Филиппо Бони
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
36
Филиппо Бони
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Эмполи - Верона
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Карло Кастеллани
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