Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Верона - Эмполи
Верона - Эмполи: обзор матча 15 декабря 2021
Верона
15.12.2021, среда, 17:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 4
Завершен
Эмполи
18'
М. Кансельери
86'
И. Илич
88'
А. Рагуса
15'
А. Ла Мантия
66'
Л. Манкузо (П)
70'
Л. Манкузо
74'
Н. Байрами
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Верона - Эмполи
90'
+4
Красная карточка
А. Ла Мантия
90'
+2
Желтая карточка
П. Кутроне
Желтая карточка
М. Онгла
90'
+2
Желтая карточка
Б. Шутало
90'
+1
ГОЛ! 3:4!
А. Рагуса
Пас отдал
И. Илич
88'
87'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Н. Байрами
ГОЛ! 2:4!
И. Илич
86'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Бесса
85'
Замена
А. Тамез
️️️️
К. Рюгг
85'
78'
Замена
С. Риччи
️️️️
Л. Штулац
78'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
74'
ГОЛ! 1:4!
Н. Байрами
Пас отдал
А. Ла Мантия
70'
ГОЛ! 1:3!
Л. Манкузо
Замена
И. Илич
️️️️
М. Велозу
69'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Манкузо
45'
+4
Желтая карточка
С. Романьоли
38'
Желтая карточка
Л. Штулац
ГОЛ! 1:1!
М. Кансельери
Пас отдал
Д. Бесса
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Ла Мантия
6'
Замена
Л. Штулац
️️️️
Н. Хаас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
10
Christian Pierobon
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пандур
45
Четин
44
Шутало
18
Онгла
42
Коппола
27
Рюгг
11
Бесса
44
Велозу
32
Рагуса
22
Кансельери
15
Ласанья
4-1-2-1-2
1
Уйкани
15
Фьямоцци
6
Романьоли
2
Вити
5
Маркицца
8
Асллани
23
Бандинелли
32
Хаас
10
Байрами
11
Манкузо
19
Ла Мантия
11
Бесса
42
Терраччано
42
Терраччано
11
Бесса
27
Рюгг
61
Тамез
61
Тамез
27
Рюгг
44
Велозу
20
Илич
20
Илич
44
Велозу
32
Хаас
4
Штулац
4
Штулац
32
Хаас
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
Штулац
21
Риччи
21
Риччи
Штулац
10
Байрами
10
Кутроне
10
Кутроне
10
Байрами
Остались в запасе
Верона
Эмполи
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Christian Pierobon
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Christian Pierobon
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Верона - Эмполи
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Эмполи
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+