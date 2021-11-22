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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Эмполи
Верона - Эмполи: обзор матча 22 ноября 2021
Верона
22.11.2021, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
49'
А. Барак
90+1'
А. Тамез
67'
С. Романьоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Эмполи
ГОЛ! 2:1!
А. Тамез
Пас отдал
А. Барак
90'
+1
84'
Замена
А. Исмайли
️️️️
Ф. Ди Франческо
81'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
75'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Л. Штулац
75'
Замена
К. Асллани
️️️️
Н. Хаас
70'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Романьоли
57'
Замена
С. Риччи
️️️️
Л. Хендерсон
57'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Л. Манкузо
ГОЛ! 1:0!
А. Барак
Пас отдал
Д. Лазович
49'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Н. Казале
46'
43'
Желтая карточка
С. Луперто
Желтая карточка
Д. Симеоне
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
3-3-1-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
11
Чеккерини
22
Гюнтер
16
Казале
61
Тамез
19
Фараони
44
Велозу
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
4-1-2-1-2
25
Викарио
15
Фьямоцци
5
Луперто
6
Романьоли
5
Маркицца
4
Штулац
6
Хендерсон
32
Хаас
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
10
Кутроне
16
Казале
88
Лазович
88
Лазович
16
Казале
29
Ди Франческо
44
Исмайли
44
Исмайли
29
Ди Франческо
32
Хаас
8
Асллани
8
Асллани
32
Хаас
4
Штулац
23
Бандинелли
23
Бандинелли
4
Штулац
6
Хендерсон
21
Риччи
21
Риччи
6
Хендерсон
Манкузо
10
Байрами
10
Байрами
Манкузо
11
Манкузо
11
Манкузо
Остались в запасе
Верона
Эмполи
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Верона - Эмполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Гарильо
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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