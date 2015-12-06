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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Эмполи
Верона - Эмполи: обзор матча 06 декабря 2015
Верона
06.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
62'
А. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Эмполи
85'
Замена
А. Пью
️️️️
М. Пуччарелли
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Ф. Вивиани
78'
73'
Замена
Д. Кроче
️️️️
Л. Паредес
Замена
Д. Сала
️️️️
Э. Пизано
67'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Коста
60'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
Б. Янкович
️️️️
П. Вшолек
57'
53'
Замена
Р. Маиелло
️️️️
Р. Сапонара
40'
Желтая карточка
М. Бюхель
11'
Желтая карточка
А. Коста
7'
Желтая карточка
М. Руй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
29
Любомир Тупта
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
97
Лука Кеккин
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
4-3-1-2
95
Голлини
5
Пизано
15
Бьянкетти
18
Супрайен
18
Морас
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
43
Вивиани
22
Вшолек
18
Тони
26
Силигарди
4-1-2-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
21
Коста
93
Барба
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
43
Вивиани
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
43
Вивиани
5
Пизано
7
Сала
7
Сала
5
Пизано
22
Вшолек
7
Янкович
7
Янкович
22
Вшолек
20
Пуччарелли
24
Пью
24
Пью
20
Пуччарелли
5
Паредес
11
Кроче
11
Кроче
5
Паредес
17
Сапонара
8
Маиелло
8
Маиелло
17
Сапонара
Остались в запасе
Верона
Эмполи
97
Лука Кеккин
ЦП
29
Любомир Тупта
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
97
Лука Кеккин
ЦП
29
Любомир Тупта
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Верона - Эмполи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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