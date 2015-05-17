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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Эмполи
Верона - Эмполи: обзор матча 17 мая 2015
Верона
17.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
24'
В. Морас
67'
Д. Сала
6'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Эмполи
90'
Желтая карточка
С. Верди
Замена
Р. Маркес Пинто
️️️️
Д. Сала
90'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Э. Халлфредссон
83'
82'
Желтая карточка
Д. Кроче
78'
Замена
С. Верди
️️️️
П. Зелински
72'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 2:1!
Д. Сала
67'
Желтая карточка
Фернандиньо
66'
57'
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Весино
Замена
Фернандиньо
️️️️
Хуанито
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Морас
Пас отдал
М. Оббади
24'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сапонара
Пас отдал
М. Маккароне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-3-1-1
77
Рафаэль
33
Агостини
18
Морас
4
Маркес
5
Пизано
7
Сала
20
Халлфредссон
19
Греко
21
Хуанито
18
Тони
4-3-1-2
30
Басси
4
Хюсай
24
Ругани
93
Барба
16
Лорини
16
Вальдифиори
15
Весино
10
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
21
Хуанито
70
Фернандиньо
70
Фернандиньо
21
Хуанито
7
Сала
25
Маркес Пинто
25
Маркес Пинто
7
Сала
20
Халлфредссон
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
20
Халлфредссон
15
Весино
11
Кроче
11
Кроче
15
Весино
10
Зелински
90
Верди
90
Верди
10
Зелински
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
Остались в запасе
Верона
Эмполи
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
50
Микеле Сомма
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Эмполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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