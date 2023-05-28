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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Эмполи
Верона - Эмполи: обзор матча 28 мая 2023
Верона
28.05.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
61'
А. Гайч
90+6'
П. Стоянович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Эмполи
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
П. Стоянович
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
87'
Замена
Д. Коппола
️️️️
С. Нгонг
83'
77'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Ж. Акпа Акпро
77'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Т. Эбуехи
Замена
О. Абильдгор
️️️️
А. Тамез
75'
67'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Н. Хаас
Желтая карточка
А. Гайч
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Гайч
61'
Замена
А. Гайч
️️️️
М. Велозу
59'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ф. Терраччано
59'
57'
Замена
М. Дестро
️️️️
Я. Фаццини
57'
Замена
М. Сатриано
️️️️
Р. Пикколи
Желтая карточка
М. Велозу
56'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Х. Кабаль
46'
Желтая карточка
Х. Кабаль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
14
Хоселито
ОП
90
Симоне Верди
АП
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
3-4-1-1-1
96
Монтипо
96
Маньяни
4
Хин
32
Кабаль
42
Терраччано
61
Тамез
20
Сулемана
23
Депаоли
44
Велозу
16
Нгонг
11
Джурич
4-4-1-1
25
Викарио
5
Луперто
44
Исмайли
24
Эбуехи
13
Кэкачей
11
Акпа Акпро
32
Хаас
33
Грасси
10
Фаццини
28
Камбьяги
91
Пикколи
16
Нгонг
42
Коппола
42
Коппола
16
Нгонг
32
Кабаль
11
Чеккерини
11
Чеккерини
32
Кабаль
42
Терраччано
19
Фараони
19
Фараони
42
Терраччано
61
Тамез
28
Абильдгор
28
Абильдгор
61
Тамез
44
Велозу
19
Гайч
19
Гайч
44
Велозу
24
Эбуехи
30
Стоянович
30
Стоянович
24
Эбуехи
32
Хаас
6
Хендерсон
6
Хендерсон
32
Хаас
11
Акпа Акпро
25
Вигнато
25
Вигнато
11
Акпа Акпро
10
Фаццини
21
Дестро
21
Дестро
10
Фаццини
91
Пикколи
10
Сатриано
10
Сатриано
91
Пикколи
Остались в запасе
Верона
Эмполи
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ОП
90
Симоне Верди
АП
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ОП
90
Симоне Верди
АП
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Верона - Эмполи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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