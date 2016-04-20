Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Верона
Эмполи - Верона: обзор матча 20 апреля 2016
Эмполи
20.04.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Верона
50'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Верона
90'
+2
Желтая карточка
П. Вшолек
90'
Вторая желтая
Ф. Вивиани
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
82'
74'
Замена
А. Ребич
️️️️
Л. Тони
74'
Замена
Хуанито
️️️️
Л. Силигарди
Замена
М. Бюхель
️️️️
Р. Сапонара
60'
54'
Замена
Л. Тони
️️️️
Л. Греко
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
Л. Биттанте
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Пас отдал
Р. Сапонара
50'
Желтая карточка
Р. Сапонара
44'
26'
Желтая карточка
С. Супрайен
19'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
16'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Самир
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
71
Альберто Пикки
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
99
Роман Чантурия
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
4-1-1-1-2
22
Пелаготти
6
Мариу Руй
21
Коста
15
Чосич
27
Биттанте
5
Паредес
7
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-3-1-2
95
Голлини
18
Супрайен
5
Пизано
15
Бьянкетти
33
Самир
19
Греко
17
Ионицэ
43
Вивиани
22
Вшолек
11
Паццини
26
Силигарди
27
Биттанте
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
27
Биттанте
17
Сапонара
10
Бюхель
10
Бюхель
17
Сапонара
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
Тони
9
Ребич
9
Ребич
Тони
26
Силигарди
21
Хуанито
21
Хуанито
26
Силигарди
19
Греко
18
Тони
18
Тони
19
Греко
Остались в запасе
Эмполи
Верона
71
Альберто Пикки
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
99
Роман Чантурия
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
71
Альберто Пикки
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
99
Роман Чантурия
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Эмполи - Верона
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Марко Серра
Стадион:
Карло Кастеллани
Новости команд
Все
Эмполи
Верона
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+