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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Верона
Эмполи - Верона: обзор матча 20 марта 2022
Эмполи
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Верона
26'
Ф. Ди Франческо
71'
М. Кансельери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Верона
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
86'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ш. Журковски
86'
84'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Бесса
Замена
Л. Тонелли
️️️️
Ф. Бандинелли
80'
75'
Желтая карточка
М. Кансельери
Желтая карточка
Ф. Паризи
75'
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Кансельери
Пас отдал
Н. Казале
Замена
Л. Штулац
️️️️
Ф. Ди Франческо
68'
66'
Желтая карточка
Д. Симеоне
65'
Пенальти не реализован!
Д. Симеоне
Желтая карточка
С. Романьоли
46'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Н. Байрами
46'
35'
Желтая карточка
Н. Казале
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
А. Пинамонти
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
38
Valerio Biagini
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
23
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Викарио
65
Паризи
6
Романьоли
2
Вити
15
Фьямоцци
8
Асллани
23
Бандинелли
14
Журковски
29
Ди Франческо
10
Байрами
9
Пинамонти
3-3-1-1-2
96
Монтипо
16
Казале
22
Гюнтер
44
Шутало
42
Коппола
61
Тамез
18
Онгла
11
Бесса
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
23
Бандинелли
26
Тонелли
26
Тонелли
23
Бандинелли
29
Ди Франческо
4
Штулац
4
Штулац
29
Ди Франческо
14
Журковски
6
Хендерсон
6
Хендерсон
14
Журковски
10
Байрами
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
10
Байрами
11
Бесса
42
Терраччано
42
Терраччано
11
Бесса
Остались в запасе
Эмполи
Верона
1
Самир Уйкани
ВР
38
Valerio Biagini
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
23
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
38
Valerio Biagini
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
23
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Эмполи - Верона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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