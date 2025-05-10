10.05.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
3-2-3-1-1
32
Васкес
3
Пеццелла
2
Вити
44
Исмайли
13
Кэкачей
35
Мариануччи
33
Грасси
16
Хендерсон
22
Фаццини
11
Гьяси
94
Эспозито
4-2-1-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
15
Леони
5
Валенти
14
Валери
23
Сом
16
Кейта
18
Эно
17
Ондрейка
9
Пеллегрино
14
Бонни
13
Кэкачей
7
Самбья
7
Самбья
13
Кэкачей
94
Эспозито
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
94
Эспозито
16
Хендерсон
90
90
16
Хендерсон
33
Грасси
14
Анджорин
14
Анджорин
33
Грасси
14
Бонни
5
Балог
5
Балог
14
Бонни
17
Ондрейка
3
Камара
3
Камара
17
Ондрейка
23
Сом
8
Эрнани
8
Эрнани
23
Сом
9
Пеллегрино
9
Джурич
9
Джурич
9
Пеллегрино
Остались в запасе
Эмполи
Парма
98
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
65
Элиа Пликко
АП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
98
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
65
Элиа Пликко
АП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Эмполи - Парма
2
1
1
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
21
16
Офсайды
3
0
Количество передач
316
378
Сейвы
0
2
Точность передач %
67
70
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Пармы», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»