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  • «Эмполи» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Эмполи» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 20:35
Эмполи
10.05.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Парма
11' Я. Фаццини 86' Ф. Анджорин
73' М. Джурич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
16
Лиам Хендерсон
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
23
Симон Сом
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Эмполи
98
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Парма
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
5
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
8
Эрнани
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Васкес
3
Пеццелла
2
Вити
44
Исмайли
13
Кэкачей
35
Мариануччи
33
Грасси
16
Хендерсон
22
Фаццини
11
Гьяси
94
Эспозито
4-2-1-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
15
Леони
5
Валенти
14
Валери
23
Сом
16
Кейта
18
Эно
17
Ондрейка
9
Пеллегрино
14
Бонни
13
Кэкачей
7
Самбья
7
Самбья
13
Кэкачей
94
Эспозито
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
94
Эспозито
16
Хендерсон
90
90
16
Хендерсон
33
Грасси
14
Анджорин
14
Анджорин
33
Грасси
14
Бонни
5
Балог
5
Балог
14
Бонни
17
Ондрейка
3
Камара
3
Камара
17
Ондрейка
23
Сом
8
Эрнани
8
Эрнани
23
Сом
9
Пеллегрино
9
Джурич
9
Джурич
9
Пеллегрино
Остались в запасе
Эмполи
Парма
98
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
65
Элиа Пликко
АП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
98
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
65
Элиа Пликко
АП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Эмполи - Парма
2
1
1
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
21
16
Офсайды
3
0
Количество передач
316
378
Сейвы
0
2
Точность передач %
67
70
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Пармы», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Парма»

«Эмполи» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Парма Эмполи
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