27 апреля 2025 года на стадионе «Артемио Франки» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» примет «Эмполи». Обе команды идут с разным настроением и историей матчей, что делает этот поединок очень интересным.
«Фиорентина»
«Фиорентина» набрала 56 очков и занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. Команда не проигрывает в последних 5 матчах, из которых 2 завершились победой. В последних 5 играх «Фиорентина» забила 8 голов и пропустила 6, что говорит о неплохой атакующей игре, но с небольшими проблемами в обороне. Мойзе Кин, лучший бомбардир команды, забил 23 гола в 39 матчах. В целом, команда выглядит достаточно сбалансированной, особенно в атаке, где Кин продолжает демонстрировать отличные результаты.
Фиорентина забивает в 10 из последних 12 матчей, и на своем стадионе они остаются неудержимыми, не проигрывая в 8 последних матчах.
«Эмполи»
«Эмполи» с 25 очками занимает 19 место в таблице и продолжает бороться за выживание в Серии А. В последних 5 матчах команда забила только 3 гола, что является ярким свидетельством проблем в атаке. В последних 5 играх «Эмполи» пропустил 10 голов, что также указывает на трудности в обороне. Лучший бомбардир команды, Себастьяно Эспозито, забил 10 голов в 33 матчах, но в данный момент команда не может выиграть в 18 последних матчах.
«Эмполи» не выигрывает в последних 8 выездных играх, что добавляет уверенности хозяевам на пути к победе.
Факты о командах
«Фиорентина»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропускает 1.20 гола.
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
- Забивает в 10 из 12 последних матчей.
- Лучший бомбардир – Мойзе Кин (23 гола в 39 матчах).
«Эмполи»
- В последних 5 играх забивает 0.60 гола за матч, пропускает 2.00 гола.
- Не выигрывает в 18 последних матчах.
- Пропускает в среднем 2 гола за игру.
- Лучший бомбардир – Себастьяно Эспозито (10 голов в 33 матчах).
Прогноз на матч «Фиорентина» – «Эмполи»
«Фиорентина» подходит к этому матчу в отличной форме и будет явным фаворитом встречи, особенно на своем стадионе. Сильная атакующая линия и стабильная форма делают их претендентами на победу в этом поединке. В то время как «Эмполи» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их шансы на победу крайне малыми.
«Эмполи» забивает в среднем 0.60 гола за матч, и их текущая форма на выезде оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что они могут оказать сопротивление, маловероятно, что они смогут остановить атаку «Фиорентины».
Рекомендации:
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Фиорентины» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30