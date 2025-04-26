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«Фиорентина» – «Эмполи»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

26 апреля 2025 8:00
Фиорентина - Эмполи
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 34 тур
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1.8
Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.80
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27 апреля 2025 года на стадионе «Артемио Франки» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» примет «Эмполи». Обе команды идут с разным настроением и историей матчей, что делает этот поединок очень интересным.

«Фиорентина»

«Фиорентина» набрала 56 очков и занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. Команда не проигрывает в последних 5 матчах, из которых 2 завершились победой. В последних 5 играх «Фиорентина» забила 8 голов и пропустила 6, что говорит о неплохой атакующей игре, но с небольшими проблемами в обороне. Мойзе Кин, лучший бомбардир команды, забил 23 гола в 39 матчах. В целом, команда выглядит достаточно сбалансированной, особенно в атаке, где Кин продолжает демонстрировать отличные результаты.

Фиорентина забивает в 10 из последних 12 матчей, и на своем стадионе они остаются неудержимыми, не проигрывая в 8 последних матчах.

«Эмполи»

«Эмполи» с 25 очками занимает 19 место в таблице и продолжает бороться за выживание в Серии А. В последних 5 матчах команда забила только 3 гола, что является ярким свидетельством проблем в атаке. В последних 5 играх «Эмполи» пропустил 10 голов, что также указывает на трудности в обороне. Лучший бомбардир команды, Себастьяно Эспозито, забил 10 голов в 33 матчах, но в данный момент команда не может выиграть в 18 последних матчах.

«Эмполи» не выигрывает в последних 8 выездных играх, что добавляет уверенности хозяевам на пути к победе.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропускает 1.20 гола.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.
  • Лучший бомбардир – Мойзе Кин (23 гола в 39 матчах).

«Эмполи»

  • В последних 5 играх забивает 0.60 гола за матч, пропускает 2.00 гола.
  • Не выигрывает в 18 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 2 гола за игру.
  • Лучший бомбардир – Себастьяно Эспозито (10 голов в 33 матчах).

Личные встречи
40% (8)
35% (7)
25% (5)
28
Забитых мячей
21
1.4
В среднем за матч
1.05
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
2 : 2
04.12.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
0 : 0
29.09.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1 : 1
18.02.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
0 : 2
23.10.2023
Эмполи
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1 : 1
19.02.2023
Эмполи
Италия. Серия А, 2 тур
Эмполи
0 : 0
21.08.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
1 : 0
03.04.2022
Эмполи
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
2 : 1
27.11.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1 : 0
05.05.2019
Фиорентина
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 1
16.12.2018
Эмполи
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 2
15.04.2017
Эмполи
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 4
20.11.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 32 тур
Эмполи
2 : 0
10.04.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
2 : 2
22.11.2015
Эмполи
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
2 : 3
10.05.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1 : 1
21.12.2014
Эмполи
Италия. Кубок, 4 раунд
Фиорентина
2 : 1
24.11.2011
Эмполи
Италия. Кубок, 3 раунд
Фиорентина
1 : 0
26.10.2010
Эмполи
Италия. Серия А, 20 тур
Эмполи
0 : 2
27.01.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
3 : 1
26.08.2007
Эмполи
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Прогноз на матч «Фиорентина» – «Эмполи»

«Фиорентина» подходит к этому матчу в отличной форме и будет явным фаворитом встречи, особенно на своем стадионе. Сильная атакующая линия и стабильная форма делают их претендентами на победу в этом поединке. В то время как «Эмполи» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их шансы на победу крайне малыми.

«Эмполи» забивает в среднем 0.60 гола за матч, и их текущая форма на выезде оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что они могут оказать сопротивление, маловероятно, что они смогут остановить атаку «Фиорентины».

Рекомендации:

  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Фиорентины» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

1.8
Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.80
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Эмполи Фиорентина
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