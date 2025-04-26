27 апреля 2025 года на стадионе «Артемио Франки» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» примет «Эмполи». Обе команды идут с разным настроением и историей матчей, что делает этот поединок очень интересным.

«Фиорентина»

«Фиорентина» набрала 56 очков и занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. Команда не проигрывает в последних 5 матчах, из которых 2 завершились победой. В последних 5 играх «Фиорентина» забила 8 голов и пропустила 6, что говорит о неплохой атакующей игре, но с небольшими проблемами в обороне. Мойзе Кин, лучший бомбардир команды, забил 23 гола в 39 матчах. В целом, команда выглядит достаточно сбалансированной, особенно в атаке, где Кин продолжает демонстрировать отличные результаты.

Фиорентина забивает в 10 из последних 12 матчей, и на своем стадионе они остаются неудержимыми, не проигрывая в 8 последних матчах.

«Эмполи»

«Эмполи» с 25 очками занимает 19 место в таблице и продолжает бороться за выживание в Серии А. В последних 5 матчах команда забила только 3 гола, что является ярким свидетельством проблем в атаке. В последних 5 играх «Эмполи» пропустил 10 голов, что также указывает на трудности в обороне. Лучший бомбардир команды, Себастьяно Эспозито, забил 10 голов в 33 матчах, но в данный момент команда не может выиграть в 18 последних матчах.

«Эмполи» не выигрывает в последних 8 выездных играх, что добавляет уверенности хозяевам на пути к победе.

Факты о командах

«Фиорентина»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропускает 1.20 гола.

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в 10 из 12 последних матчей.

Лучший бомбардир – Мойзе Кин (23 гола в 39 матчах).

«Эмполи»

В последних 5 играх забивает 0.60 гола за матч, пропускает 2.00 гола.

Не выигрывает в 18 последних матчах.

Пропускает в среднем 2 гола за игру.

Лучший бомбардир – Себастьяно Эспозито (10 голов в 33 матчах).

Личные встречи 40% (8) 35% (7) 25% (5) 28 Забитых мячей 21 1.4 В среднем за матч 1.05 4:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Кубок, 1/8 финала Фиорентина 2 : 2 Эмполи Италия. Серия А, 6 тур Эмполи 0 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 25 тур Эмполи 1 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 9 тур Фиорентина 0 : 2 Эмполи Италия. Серия А, 23 тур Фиорентина 1 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 2 тур Эмполи 0 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 31 тур Фиорентина 1 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 14 тур Эмполи 2 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 35 тур Эмполи 1 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 16 тур Фиорентина 3 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 32 тур Фиорентина 1 : 2 Эмполи Италия. Серия А, 13 тур Эмполи 0 : 4 Фиорентина Италия. Серия А, 32 тур Эмполи 2 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 13 тур Фиорентина 2 : 2 Эмполи Италия. Серия А, 35 тур Эмполи 2 : 3 Фиорентина Италия. Серия А, 16 тур Фиорентина 1 : 1 Эмполи Италия. Кубок, 4 раунд Фиорентина 2 : 1 Эмполи Италия. Кубок, 3 раунд Фиорентина 1 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 20 тур Эмполи 0 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 1 тур Фиорентина 3 : 1 Эмполи

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Эмполи»

«Фиорентина» подходит к этому матчу в отличной форме и будет явным фаворитом встречи, особенно на своем стадионе. Сильная атакующая линия и стабильная форма делают их претендентами на победу в этом поединке. В то время как «Эмполи» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их шансы на победу крайне малыми.

«Эмполи» забивает в среднем 0.60 гола за матч, и их текущая форма на выезде оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что они могут оказать сопротивление, маловероятно, что они смогут остановить атаку «Фиорентины».

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