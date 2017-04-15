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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Эмполи
Фиорентина - Эмполи: обзор матча 15 апреля 2017
Фиорентина
15.04.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Эмполи
64'
К. Тельо
37'
О. Эль-Каддури
90+3'
М. Паскуаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Эмполи
Красная карточка
Н. Калинич
90'
+5
Желтая карточка
Б. Валеро
90'
+4
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Паскуаль
Желтая карточка
М. Оливера
90'
Желтая карточка
Й. Иличич
86'
Замена
М. Оливера
️️️️
Ф. Кьеза
83'
82'
Желтая карточка
А. Диуссе
81'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
О. Эль-Каддури
75'
Замена
А. Диуссе
️️️️
М. Бюхель
73'
Желтая карточка
Ф. Барба
Желтая карточка
Н. Томович
69'
68'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Л. Мчедлидзе
ГОЛ! 1:1!
К. Тельо
Пас отдал
Б. Валеро
64'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Бернардески
62'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Сапонара
61'
55'
Желтая карточка
Р. Крунич
54'
Желтая карточка
Ф. Везели
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Эль-Каддури
35'
Желтая карточка
Д. Кроче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
27
Фабио Майстро
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
2-3-3-2
16
Тэтэрушану
13
Астори
4
Томович
15
Санчес
15
Весино
6
Валеро
37
Тельо
17
Сапонара
10
Бернардески
9
Калинич
14
Кьеза
4-3-1-1
11
Кроче
34
Везели
55
Беллуски
93
Барба
21
Паскуаль
33
Крунич
10
Бюхель
9
Тиам
7
Эль-Каддури
9
Мчедлидзе
14
Кьеза
15
Оливера
15
Оливера
14
Кьеза
10
Бернардески
15
Бабакар
15
Бабакар
10
Бернардески
17
Сапонара
72
Иличич
72
Иличич
17
Сапонара
7
Эль-Каддури
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
7
Эль-Каддури
10
Бюхель
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Бюхель
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
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