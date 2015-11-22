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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Эмполи
Фиорентина - Эмполи: обзор матча 22 ноября 2015
Фиорентина
22.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Эмполи
55'
Н. Калинич
61'
Н. Калинич
18'
М. Ливайя
27'
М. Бюхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Эмполи
83'
Желтая карточка
П. Зелински
83'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
М. Бюхель
Замена
Д. Росси
️️️️
Х. Бабакар
79'
74'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Сапонара
70'
Желтая карточка
М. Ливайя
Желтая карточка
Н. Томович
70'
65'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
М. Маккароне
Желтая карточка
Ф. Бернардески
62'
ГОЛ! 2:2!
Н. Калинич
61'
ГОЛ! 1:2!
Н. Калинич
Пас отдал
М. Алонсо
55'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Суарес
46'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Ребич
46'
Желтая карточка
М. Суарес
29'
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Бюхель
Желтая карточка
М. Весино
26'
Желтая карточка
А. Ребич
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Р. Сапонара
14'
Желтая карточка
М. Бюхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Роналдо
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Тэтэрушану
4
Томович
2
Гонсало
13
Астори
3
Алонсо
4
Суарес
14
Фернандес
15
Весино
6
Валеро
9
Ребич
15
Бабакар
4-1-2-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
21
Коста
26
Тонелли
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
10
Ливайя
7
Маккароне
9
Ребич
10
Бернардески
10
Бернардески
9
Ребич
15
Бабакар
25
Росси
25
Росси
15
Бабакар
4
Суарес
9
Калинич
9
Калинич
4
Суарес
10
Бюхель
27
Биттанте
27
Биттанте
10
Бюхель
17
Сапонара
33
Крунич
33
Крунич
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
7
Маккароне
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
12
Жилберто
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
25
Хоан Верду
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
25
Хоан Верду
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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