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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Фиорентина
Эмполи - Фиорентина: обзор матча 27 ноября 2021
Эмполи
27.11.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
87'
Ф. Бандинелли
89'
А. Пинамонти
57'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Фиорентина
ГОЛ! 2:1!
А. Пинамонти
89'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бандинелли
Пас отдал
А. Ла Мантия
87'
84'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
78'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Ф. Паризи
72'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Ф. Ди Франческо
72'
Желтая карточка
Л. Тонелли
65'
Замена
Н. Байрами
️️️️
П. Кутроне
58'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Л. Хендерсон
58'
58'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Р. Сапонара
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Х. Кальехон
52'
Желтая карточка
Л. Торрейра
46'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Дункан
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ш. Журковски
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
26
Тонелли
5
Луперто
30
Стоянович
21
Риччи
6
Хендерсон
14
Журковски
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
10
Кутроне
4-1-2-1-2
1
Террачиано
20
Одриосола
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
17
Сапонара
7
Кальехон
28
Влахович
65
Паризи
5
Маркицца
5
Маркицца
65
Паризи
14
Журковски
32
Хаас
32
Хаас
14
Журковски
6
Хендерсон
23
Бандинелли
23
Бандинелли
6
Хендерсон
10
Кутроне
10
Байрами
10
Байрами
10
Кутроне
29
Ди Франческо
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
29
Ди Франческо
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
32
Дункан
8
Кастровилли
8
Кастровилли
32
Дункан
17
Сапонара
31
Гонсалес
31
Гонсалес
17
Сапонара
Остались в запасе
Эмполи
Фиорентина
1
Самир Уйкани
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
21
Антонио Розати
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Эмполи - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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