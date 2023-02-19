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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Эмполи
Фиорентина - Эмполи: обзор матча 19 февраля 2023
Фиорентина
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
85'
А. Кабрал
29'
Н. Камбьяги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Эмполи
ГОЛ! 1:1!
А. Кабрал
85'
84'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Бандинелли
84'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Ф. Капуто
74'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
73'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Т. Бальданци
72'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ж. Акпа Акпро
Желтая карточка
Л. Мартинес
70'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
С. Амрабат
70'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
70'
64'
Желтая карточка
Т. Бальданци
60'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
59'
Замена
М. Сатриано
️️️️
Н. Камбьяги
Замена
Додо
️️️️
Л. Венути
46'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Сапонара
46'
45'
+4
Желтая карточка
А. Исмайли
Замена
Игор
️️️️
Н. Миленкович
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Камбьяги
Пас отдал
Ф. Капуто
27'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Террачиано
3
Терзич
28
Мартинес
31
Миленкович
5
Венути
8
Мандрагора
4
Амрабат
31
Гонсалес
17
Сапонара
72
Барак
9
Йович
4-3-2-1
25
Викарио
44
Исмайли
24
Эбуехи
5
Луперто
13
Кэкачей
11
Акпа Акпро
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
28
Камбьяги
9
Капуто
31
Миленкович
44
Игор
44
Игор
31
Миленкович
5
Венути
17
Додо
17
Додо
5
Венути
4
Амрабат
7
Бонавентура
7
Бонавентура
4
Амрабат
17
Сапонара
93
Иконе
93
Иконе
17
Сапонара
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
23
Бандинелли
33
Грасси
33
Грасси
23
Бандинелли
11
Акпа Акпро
6
Хендерсон
6
Хендерсон
11
Акпа Акпро
8
Бальданци
32
Хаас
32
Хаас
8
Бальданци
9
Капуто
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Капуто
28
Камбьяги
10
Сатриано
10
Сатриано
28
Камбьяги
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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