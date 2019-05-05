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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Фиорентина
Эмполи - Фиорентина: обзор матча 05 мая 2019
Эмполи
05.05.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
54'
Д. Фариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Фиорентина
90'
+6
Красная карточка
Ж. Верету
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
79'
Желтая карточка
И. Беннасер
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фариас
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
54'
Желтая карточка
М. Паяч
24'
23'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
4-4-1-1
22
Дронговски
43
Николау
34
Везели
26
Сильвестре
22
Ди Лоренцо
17
Паяч
10
Беннасер
33
Крунич
25
Траоре
17
Фариас
9
Капуто
3-2-2-3
40
Лафон
14
Уго
31
Миленкович
2
Пеццелла
6
Фернандес
3
Бираги
24
Бенасси
17
Верету
10
Муриэль
87
Миральяс
18
Симеоне
Остались в запасе
Эмполи
Фиорентина
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
14
Федерико Кьеза
ЛВ
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
14
Федерико Кьеза
ЛВ
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Эмполи - Фиорентина
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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