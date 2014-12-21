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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Эмполи
Фиорентина - Эмполи: обзор матча 21 декабря 2014
Фиорентина
21.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
45'
Х. Варгас
57'
Л. Тонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Эмполи
90'
+4
Желтая карточка
М. Вальдифиори
Желтая карточка
Д. Писарро
90'
+3
Желтая карточка
А. Аквилани
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Зелински
Желтая карточка
Б. Валеро
90'
89'
Желтая карточка
М. Пуччарелли
Желтая карточка
М. Эль-Хамдауи
88'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Х. Варгас
82'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Гомес
82'
72'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
Замена
А. Аквилани
️️️️
Хоакин
67'
61'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Ф. Тавано
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тонелли
Пас отдал
М. Вальдифиори
55'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Верди
ГОЛ! 1:0!
Х. Варгас
Пас отдал
С. Савич
45'
32'
Желтая карточка
М. Маккароне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Алессио Агрифольи
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-5-1-1
33
Нето
15
Басанта
2
Гонсало
15
Савич
11
Варгас
14
Фернандес
6
Валеро
7
Писарро
7
Куадрадо
17
Хоакин
27
Гомес
4-1-1-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
24
Ругани
26
Тонелли
6
Мариу Руй
8
Синьорелли
16
Вальдифиори
90
Верди
10
Тавано
7
Маккароне
27
Гомес
3
Алонсо
3
Алонсо
27
Гомес
17
Хоакин
20
Аквилани
20
Аквилани
17
Хоакин
11
Варгас
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
11
Варгас
90
Верди
10
Зелински
10
Зелински
90
Верди
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
10
Тавано
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
10
Тавано
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
3
Алессио Агрифольи
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
3
Алессио Агрифольи
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Артемио Франки
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