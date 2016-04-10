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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Фиорентина
Эмполи - Фиорентина: обзор матча 10 апреля 2016
Эмполи
10.04.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
41'
М. Пуччарелли
88'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Фиорентина
Желтая карточка
П. Зелински
89'
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
88'
84'
Желтая карточка
Д. Астори
82'
Замена
П. Коне
️️️️
Й. Иличич
82'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Ф. Ронкалья
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Сапонара
76'
Желтая карточка
М. Бюхель
75'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Д. Кроче
70'
61'
Желтая карточка
М. Алонсо
57'
Замена
М. Сарате
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Л. Биттанте
️️️️
В. Лорини
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Пуччарелли
41'
33'
Желтая карточка
М. Весино
24'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
У. Чосич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-1-1-1-2
22
Пелаготти
6
Мариу Руй
15
Чосич
26
Тонелли
16
Лорини
5
Паредес
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
3
Алонсо
15
Весино
6
Валеро
10
Бернардески
37
Тельо
9
Калинич
72
Иличич
16
Лорини
27
Биттанте
27
Биттанте
16
Лорини
17
Сапонара
33
Крунич
33
Крунич
17
Сапонара
11
Кроче
10
Бюхель
10
Бюхель
11
Кроче
72
Иличич
33
Коне
33
Коне
72
Иличич
14
Ронкалья
16
Блащиковски
16
Блащиковски
14
Ронкалья
10
Бернардески
9
Сарате
9
Сарате
10
Бернардески
Остались в запасе
Эмполи
Фиорентина
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Эмполи - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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