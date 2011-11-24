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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Эмполи
Фиорентина - Эмполи: обзор матча 24 ноября 2011
Фиорентина
24.11.2011, четверг, 21:00
Италия. Кубок, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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2 : 2
08.11.2026
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2 : 4
02.11.2026
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Интер
2 : 1
25.10.2026
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1 : 3
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Эмполи
- : -
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Пиза
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2 : 2
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