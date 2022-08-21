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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Фиорентина
Эмполи - Фиорентина: обзор матча 21 августа 2022
Эмполи
21.08.2022, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Фиорентина
87'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
Замена
А. Грасси
️️️️
Л. Хендерсон
86'
85'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Терзич
76'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
73'
Желтая карточка
Р. Соттиль
Красная карточка
С. Луперто
67'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ф. Бандинелли
64'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
С. Ламмерс
64'
46'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
46'
Замена
А. Дункан
️️️️
Ю. Мале
40'
Желтая карточка
Ю. Мале
37'
Желтая карточка
Н. Иконе
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Эмполи
31
Джан Марко Фантони
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
5
Дуччо Дельи Инноченти
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
30
Стоянович
18
Марин
23
Бандинелли
6
Хендерсон
10
Байрами
21
Дестро
29
Ламмерс
4-1-2-2-1
95
Голлини
17
Додо
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Терзич
8
Мандрагора
7
Бонавентура
14
Мале
93
Иконе
17
Сапонара
9
Йович
23
Бандинелли
32
Хаас
32
Хаас
23
Бандинелли
6
Хендерсон
33
Грасси
33
Грасси
6
Хендерсон
29
Ламмерс
28
Камбьяги
28
Камбьяги
29
Ламмерс
3
Терзич
3
Бираги
3
Бираги
3
Терзич
14
Мале
32
Дункан
32
Дункан
14
Мале
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
Остались в запасе
Эмполи
Фиорентина
31
Джан Марко Фантони
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
5
Дуччо Дельи Инноченти
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
31
Джан Марко Фантони
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
5
Дуччо Дельи Инноченти
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Эмполи - Фиорентина
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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