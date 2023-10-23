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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Эмполи
Фиорентина - Эмполи: обзор матча 23 октября 2023
Фиорентина
23.10.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Эмполи
21'
Ф. Капуто
81'
Э. Гьяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Эмполи
84'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Н. Камбьяги
83'
Замена
С. Бастони
️️️️
Л. Кэкачей
Замена
К. Куаме
️️️️
Артур
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
Э. Гьяси
Пас отдал
Я. Фаццини
79'
Желтая карточка
Я. Фаццини
Желтая карточка
Л. Белтран
77'
77'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
М. Кансельери
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
73'
Замена
Л. Белтран
️️️️
М. Нзола
73'
71'
Желтая карточка
М. Кансельери
67'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Р. Марин
66'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Капуто
52'
Желтая карточка
С. Валюкевич
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Й. Брекало
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
А. Грасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Эмполи
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
65
Паризи
31
Миленкович
28
Мартинес
33
Кайоде
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
7
Брекало
31
Гонсалес
70
Нзола
4-3-2-1
99
Бериша
6
Валюкевич
24
Эбуехи
5
Луперто
13
Кэкачей
18
Марин
33
Грасси
14
Мале
22
Кансельери
28
Камбьяги
9
Капуто
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
7
Брекало
23
Соттиль
23
Соттиль
7
Брекало
70
Нзола
18
Белтран
18
Белтран
70
Нзола
6
Артур
8
Куаме
8
Куаме
6
Артур
18
Марин
10
Фаццини
10
Фаццини
18
Марин
13
Кэкачей
10
Бастони
10
Бастони
13
Кэкачей
28
Камбьяги
8
Бальданци
8
Бальданци
28
Камбьяги
22
Кансельери
11
Гьяси
11
Гьяси
22
Кансельери
9
Капуто
21
Дестро
21
Дестро
9
Капуто
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
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