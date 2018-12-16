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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Эмполи
Фиорентина - Эмполи: обзор матча 16 декабря 2018
Фиорентина
16.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Эмполи
40'
К. Миральяс
59'
Д. Симеоне
78'
Б. Дабо
24'
Р. Крунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Эмполи
ГОЛ! 3:1!
Б. Дабо
78'
Желтая карточка
Жерсон
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
К. Бираги
59'
55'
Желтая карточка
Р. Крунич
Желтая карточка
М. Бенасси
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Д. Симеоне
40'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Крунич
Пас отдал
Ф. Капуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
4-3-1-2
40
Лафон
3
Бираги
2
Пеццелла
11
Чеккерини
14
Уго
24
Бенасси
8
Жерсон
23
Нергор
14
Кьеза
18
Симеоне
87
Миральяс
3-2-3-2
49
Проведель
34
Везели
26
Сильвестре
22
Майетта
22
Ди Лоренцо
13
Антонелли
10
Беннасер
33
Крунич
25
Траоре
9
Капуто
27
ла Гумина
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
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