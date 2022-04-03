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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Эмполи
Фиорентина - Эмполи: обзор матча 03 апреля 2022
Фиорентина
03.04.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
58'
Н. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Эмполи
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Н. Гонсалес
87'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Г. Кастровилли
86'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
86'
81'
Желтая карточка
А. Исмайли
77'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Ф. Бандинелли
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
77'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
71'
61'
Замена
К. Асллани
️️️️
Л. Штулац
61'
Замена
М. Вити
️️️️
Ф. Ди Франческо
61'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Л. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
К. Бираги
58'
57'
Вторая желтая
С. Луперто
Желтая карточка
Л. Торрейра
56'
45'
+3
Желтая карточка
С. Луперто
28'
Замена
А. Исмайли
️️️️
Л. Тонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
5
Венути
34
Торрейра
8
Кастровилли
32
Дункан
31
Гонсалес
17
Сапонара
19
Кабрал
4-1-3-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
26
Тонелли
5
Луперто
13
Кэкачей
4
Штулац
14
Журковски
23
Бандинелли
6
Хендерсон
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
8
Кастровилли
93
Иконе
93
Иконе
8
Кастровилли
31
Гонсалес
7
Кальехон
7
Кальехон
31
Гонсалес
29
Ди Франческо
2
Вити
2
Вити
29
Ди Франческо
26
Тонелли
44
Исмайли
44
Исмайли
26
Тонелли
4
Штулац
8
Асллани
8
Асллани
4
Штулац
23
Бандинелли
10
Байрами
10
Байрами
23
Бандинелли
6
Хендерсон
10
Кутроне
10
Кутроне
6
Хендерсон
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
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